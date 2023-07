Fomentan que la producción de uvas se fortalezca en Misiones

domingo 09 de julio de 2023 | 6:05hs.

Misiones en sus variedades de producción llegó a ser una gran productora de uva que se comercializaba dentro de la provincia y buscaba llegar al ámbito nacional. Incluso, los archivos encontrados por El Territorio sostienen que entre el 2004 y el 2005, las familias productoras de la vid distribuidas en distintos puntos de la provincia llegaban a cosechar entre cinco y veinte mil kilos por hectáreas sobre un total de 100 hectáreas de producción.

Según el Ministerio del Agro, actualmente se producen las variedades como uva Niágara rosada y blanca; Venus; Isabella (de origen francés); y la conocida como chinche o paraguayita. Distribuidos en los municipios de Aristóbulo del Valle, San Vicente, Almafuerte, Cerro Azul y Colonia Andrade para la elaboración de vino artesanal, jugo de uva y venta en fresco del producto. Son alrededor de 50 familias que se dedican a esta producción en Misiones, número que decayó a comparación del 2004 y el 2005. En la actualidad, hay un total de 30 hectáreas en la tierra colorada dedicadas a la uva con una escala de producción entre 5 y 20 mil kilos por hectárea, según el productor.

Rolf Smid, productor, indicó que “esto se debe a que no todos se animan a este tipo de producción y la inversión del sector privado o de los grandes productores debe permanecer en el tiempo para que la producción de vid pueda avanzar. También la tecnología y el asesoramiento con la que se cuenta o se adquiere es importante”.

Producción

Los inmigrantes europeos al llegar a la región fomentaron la producción de vinos, sobre todo para consumo propio. Hasta el día de hoy la tradición continúa en muchísimas familias productoras a lo largo y ancho de la provincia a través de la producción casera y artesanal. En Misiones el cultivo de la vid se introdujo con los jesuitas, donde años posteriores con la llegada de inmigrantes europeos el cultivo comenzó a tomar mayor relevancia, luego vino un período de decadencia de la actividad y abandono de los parrales limitándose a producciones de autoconsumo en pequeños volúmenes.

Entre 1995 y 2000, volvió a presentarse un pico en la producción debido a programas de financiamiento provincial donde se incorporaron nuevas variedades adaptadas a la región acompañado de un paquete tecnológico.

Hoy, el cultivo de la vid tiene varios destinos, entre los cuales los principales son para el consumo de la uva en fresco, elaboración de vinos artesanales para consumo propio, jugos y mermeladas.

La ingeniera agrónoma y directora de Fruticultura en la subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal perteneciente al Ministerio del Agro, Paula Sánchez Kunin, en diálogo con El Territorio relató que “el cultivo de la vid en Misiones se debe asumir con gran responsabilidad ya que requiere de un adecuado manejo para que el parral genere rendimientos óptimos, sobre todo se debe tener en cuenta que por las características climáticas que presenta la provincia hay que realizar un exhaustivo monitoreo y control de enfermedades”.

Luego, añadió que “desde el Ministerio se manejan listados parciales en cuanto a los productores basados en las actividades que se realizan como asistencia técnica, líneas de financiación, capacitaciones, visitas a las chacras”.

También sostuvo que el número oficial en cuanto a la escala productiva y las familias productoras se sabe a través del Censo Agropecuario. “En Misiones mayormente el productor hace de todo un poco, no realiza sólo una producción sino incursiona en varias y se queda con las que más le funcionan”, dijo.

Fruta en potencial

Por su parte, Rolf Smid contó que produce desde hace trece años en Ruiz de Montoya, tiene diez variedades criollas y dos subvariantes de uvas con material genético que le fue brindado por el Inta. Cuenta con una hectárea de producción de vid, cinco de ciruelas y también de maracuyá. “En Misiones hay proyectos con los parrales, pero no son permanentes porque no existe continuidad, tampoco hay una política de precios ni cómo estabilizarlos porque no tenemos una Cámara que regule eso”, sostuvo.

Mencionó que “la provincia no se está posicionando como productora de frutas como lo fue en algún momento”. Smid explicó que, para la rentabilidad de la fruta, se debe también contar con otras producciones similares, “lo que requiere capital y tecnología. Para poder aplicar la tecnología, se requiere conocimiento y asesoramiento”.

Aseguró que la uva tiene variantes que acompañan al clima misionero, al igual que la ciruela, “es noble porque el parral avanza entre los 30 y 45 días. También hay una nueva industria además de la fruta fresca que es la de las pulpas. Allí se utiliza para jugos, mermeladas, helados, entre otros subproductos”. También el productor anticipó que el maracuyá es otra de las frutas que no se le da relevancia, pero “que tiene un potencial enorme en la producción misionera”.

“El año pasado estuvimos entregando plantines para que los productores puedan iniciarse en el cultivo, se entregaron como aporte no reintegrable en el marco de la emergencia agropecuaria. Y contamos con importante material de base para iniciarse en el cultivo de uvas”, cerró Sánchez Kunin.

