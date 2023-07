Paltas de Eldorado, al Mercado Central de Buenos Aires

domingo 09 de julio de 2023 | 6:05hs.

A fines de la década de 1950 se hizo un intento de llevar paltas producidas en Misiones directamente al Mercado Central. La plantación estaba ubicada en una chacra de pioneros de la colonia Valle Hermoso, Eldorado. La parcela contaba con unas 600 plantas de palta, que habían sido sembradas unos diez años antes. El primer envío fue un éxito de ventas, pero los otros envíos de los años siguientes fracasaron por distintos motivos.

La plantación estaba en una chacra en la zona del kilómetro 25 de la ruta provincial 17, según recuerda en su libro “Recuerdos de Misiones” Gerardo Klomp. La propiedad era de su suegro. En una ladera que daba hacia el norte habían sembrado naranja ombligo con plantines traídos directamente de Sudáfrica, y paltas, un árbol tropical oriundo de América Central que no resiste heladas. En Misiones en las laderas que dan al Norte son las apropiadas.

Así lo recuerda en sus memorias el ya fallecido emprendedor del Alto Paraná. “La primera vez que las vi no le presté atención. Eran ya árboles bastante grandes, calculo de 10 años. Pasamos por allí otra vez en la época de la fruta madura. Ésta caía y se pudría en el piso. No había nadie que se interesaba. La gente no estaba acostumbrada a comerla. Eran paltas muy grandes, tres o cuatro hacían un kilo, todas de la misma variedad con la piel finita, completamente lisa y como lustrada. Tenían un gusto exquisito, con un dejo a nuez”.

Klomp habló con su suegro y este le dijo que hiciera lo que quisiera con las frutas.

“Lo primero que hice fue dirigirme al Mercado Central en Buenos Aires donde me conecté con el dueño de un puesto que me habían recomendado. Teniendo la venta asegurada, compré papel para embalar, me ocupé de fabricar cajoncitos, y armar escaleras. También contraté dos camiones de 10 toneladas para el transporte. Llegó la época y cuando las frutas estaban todavía sin madurar hicimos la cosecha. Los camiones se cargaron, salieron y llegaron al Mercado Central sin inconvenientes. Las paltas se vendieron como pan caliente e hice un buen negocio”.

“Al año siguiente -cuenta Klomp en sus memorias Recuerdos de Misiones- me organicé de la misma manera pero esta vez cargué tres camiones. El día que salieron comenzó a llover. Tardaron cuatro días en llegar a Posadas. En un puente tuvieron que esperar dos días para que bajara el agua. De Posadas al sur otra odisea. Finalmente desistieron. La fruta, que madura con bastante rapidez se pudrió”.

Segundo envío, un fracaso

El flamante negocio resultó un fracaso en su segundo envío. El productor tuvo que asumir los costos de la cosecha y del transporte hasta Posadas. Pero lo iba a intentar una vez más. La ganancia del año anterior todavía excedía con creces la pérdida de ese año.

“Dos meses antes de la siguiente cosecha, viajé a Posadas con mi Jeep. Me instalé en un hotel. Tardé una semana entera para conseguir dos vagones de carga del ferrocarril. Un regalito aquí, una ayudita allí... pero los conseguí. Se hizo la cosecha. Cuatro camiones cargados llegaron Posadas sin inconvenientes. Se cargaron los vagones. El tren salió, lo vi salir…

Era el año 1961, en el medio del trayecto el tren se detuvo por una huelga ferroviaria. La fruta nunca llegó a destino”.

Así, primero por las condiciones climáticas y la falta de rutas adecuadas en Misiones y después por una huelga ferroviaria, la incipiente producción de paltas en Misiones quedó en el intento.

Sin embargo, quedó demostrado la adaptabilidad del suelo misionero para este cultivo. Hoy, el 70 por ciento del consumo nacional proviene de paltas importadas de Chile. El resto se producen en Jujuy, Salta y Tucumán.

