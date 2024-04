Entre metas cumplidas y mucho camino por recorrer | El Territorio

La Federación de Voleibol de Misiones (FVM) se conformó hace siete años luego de varios intentos fallidos. La infraestructura, una cuenta pendiente para el deporte

Brujas participa de la Liga Federal, la segunda categoría del vóley argentino, y es el equipo emblema del deporte en la tierra colorada. Foto: Marcelo Rodríguez

La Federación de Voleibol de Misiones (FVM) tiene una vida corta para una institución. Se conformó hace siete años, después de varios intentos fallidos, de idas y vueltas. Era necesaria para empezar a ordenar el deporte en la provincia, ya que sin una federación es imposible apuntar alto en cualquier deporte.



En ese tiempo tuvieron metas cumplidas, pero todavía tienen mucho camino por recorrer y eso lo tiene claro José Torres, presidente de la FVM y quien fue en su momento el primer presidente que tuvo la federación.



“Evaluamos lo que teníamos en la provincia y nos dimos cuenta que faltaba mucha capacitación. Se entrenaba como hace 40 años. Entonces primero decidimos capacitar técnicos y árbitros y ofrecer mayor demanda. Estamos seguros de que no equivocamos el camino. Hoy tenemos más de 300 entrenadores en la provincia”, comentó Torres.



Torres y Marta Prieto fueron los que comenzaron a desandar el camino de reunir a clubes y equipos para darle vida a la nueva federación en su momento.



A diferencia de otros deportes en los que solamente los clubes pueden participar de una federación y, por ende, de torneos y campeonatos, en el vóley se permite que equipos sean parte de la federación y tengan los mismos derechos que los clubes.



Hoy, Misiones tiene 60 equipos que compiten en toda la provincia y de esos 60, alrededor de 20 son clubes que tienen entre sus disciplinas al vóley. Pero un número que marca el crecimiento de la FVM es la de sus afiliados. La federación tiene, entre jugadores, entrenadores y árbitros -es decir entre sus afiliados-, a 1.200 personas, lo que la convirtió en la segunda federación del NEA, detrás de Entre Ríos.



El problema de la casa propia

“Desde la Federación tenemos el problema de no tener un lugar propio. Eso nos limita mucho porque dependemos mucho de los municipios para poder hacer encuentros”, reconoció Torres en cuanto a una de las limitaciones que tiene la FVM para tener competencia continua.



“Necesitamos tener un piso blando para no generar lesiones. Ese es un proyecto a futuro, tener un espacio físico, que sea de la Federación y que se use exclusivamente para el vóley. Ese es un gran sueño”, reconoció el presidente.



Muchos de los clubes que tienen vóley no cuentan con las instalaciones para jugarlo o bien, muchos equipos deben alquilar polideportivos o canchas no aptas para el vóley para poder jugar. Ese es, por el momento, el gran déficit que tiene el vóley en la tierra colorada.



Se comenzó en su momento con lo que se podía mejorar, con los recursos humanos. Por eso las capacitaciones fueron lo primero, pero sin lugares propios del vóley, poder desarrollar la actividad será muy complejo.



Pero el vóley no es solamente el vóley que se juega bajo techo, el indoor, sino que la Federación también agrupa a otras disciplinas como el beach volley y el newcom.



El vóley de playa experimentó en el último tiempo un gran crecimiento y, de hecho, Misiones tiene a un gran exponente como Marcos González, salido de la escuela Municipal de Costa Sur y quien llegó a representar a la Argentina en un Mundial juvenil.



“Tenemos la suerte de tener buenas escuelas municipales en Posadas, Puerto Rico y se va a sumar la de Oberá. La Federación de Vóley de Argentina nos eligió para tener un centro de capacitación”, comentó Torres.



“Tenemos que tratar de tener más gente, sobre todo en el interior, que se está haciendo una campaña, recorriendo la provincia, para tener más canchas de beach. Todo lleva su tiempo y su costo”, reconoció el presidente de la FVM. Los chicos suman competencia gracias a los torneos municipales.

Está claro que el beach vóley no necesita la misma infraestructura que el indoor, pero también necesita su presupuesto. Misiones tiene, para esta disciplina, un factor a favor: el clima. Las altas temperaturas durante gran parte del año son propicias para poder practicar el deporte durante períodos de tiempo extendidos.



Hay otro foco en el que la FVM puso su atención: el newcom. Si bien el deporte durante mucho tiempo se ofreció como una alternativa para la tercera edad (no se necesita saltar), la FVM lo puso bajo su ala para poder formar entrenadores y árbitros y así tener una mejor calidad de torneos.



“Se están sumando mucho. Ahí estamos haciendo hincapié porque tuvo un boom hace dos años. Estamos haciendo cursos de técnicos y árbitros para tener con ellos a los mejores entrenadores”, aseguró Torres.



El vóley en la tierra colorada comenzó a ordenarse hace poco, hace siete años. Por eso cumplió algunas metas, pero necesitará más tiempo, más infraestructura y más recursos económicos para poder dar saltos de calidad. Para poder tener más equipos en competencia y siendo protagonistas a nivel nacional. Para poder tener más referentes en las selecciones. En fin, para poder crecer como deporte.

