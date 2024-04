Brujas, el sello familiar que prospera década tras década | El Territorio

El equipo femenino es el máximo representativo local a nivel nacional y lleva adelante su escuela con presupuesto propio

Las chicas lograron la permanencia en la Liga Federal y planean volver al torneo para ser protagonistas. Foto: Marcelo Rodríguez

En Posadas hay un modelo en el que bien puede reflejarse la prosperidad a pesar de las adversidades. Ese modelo es Brujas Vóley, un sello familiar distintivo con mucho potencial a explotar.



Ya con más de 30 años en pleno funcionamiento, el equipo fue creciendo con el paso del tiempo hasta concentrar hoy en día a más de 500 varones y mujeres en cada una de las categorías formativas y de primera. Además, el plantel mayor femenino es el representante misionero más importante a nivel nacional, compitiendo actualmente en la segunda categoría. Nada mal por tratarse de una escuela que trabaja todo a pulmón.



Hoy la escuela es manejada por la familia Cardozo-Prieto, los mismos fundadores, sosteniendo el espíritu que los llevó al éxito.



Pero a pesar de los enormes sacrificios a lo largo de décadas, Brujas no cuenta con un lugar propio para los entrenamientos por lo que siguen alquilando el club Huracán de Rocamora solventando los gastos con la cuota mensual de cada jugador. Dinero que supera los 550 mil pesos.



Alejandro Cardozo es de la segunda generación familiar en Brujas, hoy entrena al equipo femenino y es un factor clave.



“Nuestro boom ocurrió cuando la familia se empezó a involucrar. Hoy desde hace cinco años que el equipo mantiene un crecimiento amplio en torno a la cantidad de chicos y chicas desde nivel inicial hasta Másters”, inició el diálogo con El Territorio.



“El plus de profesionalidad, en tanto, se dio en el 2021, cuando el equipo de primera de damas compitió por primera vez en la Liga A2 Federal, la segunda división más importante del país. Desde ese momento mantuvimos la permanencia”, afirmó.



Precisamente las chicas contaron en este 2024 con un gran apoyo profesional para trazar el objetivo ambicioso de cerrar entre las ocho mejores del torneo, pero la frustración llegó en primera ronda y la despedida fue prematura.



Para Ale hay una explicación: “Este año fuimos a competir mucho más preparados gracias al apoyo gubernamental y de los profesionales en todas las áreas que se involucran en este nivel. Lastimosamente no se cumplió la meta”.



“Y esto se da por la falta de competencia que tiene la provincia. Si bien hubo un crecimiento, estamos muy lejos de otras como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y de nuestra región”, se sinceró.



Aunque no todo está por debajo de los lamentos: “Los positivo es que gracias a la facilidad comunicativa que se da por las redes sociales con gente importante, estamos llegando para que chicos misioneros puedan participar en selecciones nacionales tanto en indoor como en beach”.



“Está Sebastián López, de Montecarlo, y Walter Vega, de Brujas, que hoy se encuentra en Zárate con la selección sub 17 concentrando para un Mundial en Bulgaria”, afirmó Cardozo.



Barreras a la vista

Obviamente que las barreras competitivas aparecen en medio de este proceso de reorganización que está sufriendo el vóley provincial y equipos como Brujas lo sienten de una manera especial.



“Falta una organización estructural de la competencia; hoy no tenemos mucha y es un problema. También falta estructura para seguir creciendo y estar en detalles, como por ejemplo bancar a los chicos en cuanto a costos de viajes”, afirmó Cardozo.



“A Brujas, además, le limita seguir creciendo el no tener un espacio físico. Siempre alquilamos el club Huracán de lunes a viernes, prácticamente todas las horas”.



“Cobramos una cuota mínima que va destinada al alquiler. Lo hacemos porque entendemos que hay mucha demanda de otros deportes para ocupar los polideportivos manejados por el municipio”.



“No pensamos crecer tanto y no aprovechamos la oportunidad en el pasado para conseguir nuestro lugar propio, un terreno. Ese sigue siendo nuestro objetivo principal pero sabemos que es complicado”, agregó Alejandro, quien siempre pone por delante los valores.



“Somos una familia grande que apuesta al deporte. Sabemos que somos los máximos representantes de la provincia hoy por hoy y que esto se debe al trabajo de los 12 entrenadores que integran Brujas”.



“Las ayudas por el momento son para la Liga Federal, pero durante el año es todo a pulmón con ventas de pizzas, de arroz a la valenciana y del apoyo de los padres”, manifestó.



Finalmente el profe se animó a analizar en pocas palabras la situación actual de este deporte colectivo: “Lo veo mucho mejor que años anteriores por el simple hecho de que no teníamos una federación. Pero estoy convencido que podemos ir por más”.



Brujas es ejemplo a seguir para cada institución/club/equipo. La fórmula es familia, identidad y competencia. El resto viene solo.

