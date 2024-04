El beach es el caballito de batalla y todavía no conoce su techo | El Territorio

Más de 70 jóvenes y adolescentes se concentran diariamente en las soleadas playas de Costa Sur, a orillas del río Paraná, para sumergirse en el apasionante mundo del vóley de playa

domingo 28 de abril de 2024 | 6:05hs.

Marcos González aprovecha sus días de descanso para entrenar en las playas de Costa Sur, lugar que lo formó como deportista. Foto: Guadalupe de Sousa

El beach vóley en la Tierra Colorada y aún más en la capital provincial continúa con un ascenso imparable. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial que ha marcado el rumbo de numerosos deportistas, muchos de los cuales han tenido el honor de representar a la selección argentina tanto en torneos nacionales como internacionales.



Entre ellos se destaca Marcos González, quien cuenta con una memorable actuación en el Mundial sub 19 disputado en Filipinas a fines del año pasado. Dejó su huella en la arena y demostró su prometedor potencial en esta disciplina que cada vez suma más deportistas en la región.



Además, la escena del beach vóley en Posadas ha florecido con fuerza, especialmente en las playas de Costa Sur, donde desde el 2016 se ha gestado y consolidado una escuela municipal a cargo de los entrenadores internacional de Beach Vóley Cesar Melgarejo (57) y Celia Melgarejo (33).



Con el paso del tiempo, esta iniciativa ha cobrado fuerza con entrenamientos constantes, participación en competencias locales y regionales, y hoy en día cuenta con un impresionante número de más de 70 alumnos y continúan expandiéndose.



Estos jóvenes deportistas se entrenan diariamente desde las 17.30 hasta las 20.30, con el firme propósito de alcanzar nuevas metas y representar con orgullo a su ciudad en cada torneo que enfrenten y porque no, soñar con vestir la celeste y blanca.



En diálogo con El Territorio, Marcos González (19), la bandera del beach vóley misionero, compartió su experiencia en el último torneo disputado en Brasil y su visión sobre el vóley de playa en Misiones.



“Me encuentro de vacaciones unos días por acá, pero igual me gusta venir a entrenar. Hace poco jugué un torneo muy lindo en Brasil llamado El Mundialito, con un nivel muy alto, con nivel internacional para todos los chicos”, mencionó González.



“Fue algo impresionante, yo no me esperaba que era a ese nivel, me fui con otras expectativas de un torneo más tranquilo pero allá me encontramos con duplas internacionales y juego a juego se nos fue dando el resultado a nosotros y pudimos ser los ganadores”, agregó.



González también destacó el crecimiento del beach en la provincia de Misiones, señalando que “la provincia tiene un crecimiento tremendo y lo puedo ver cada vez que regreso en la escuela de Costa Sur donde me formé en el beach vóley”.



“Últimamente son muchos chicos, vienen todos los días entre 70 y 80 chicos. En comparación cuando yo empecé a entrenar éramos muy pocos y ahora se nota la diferencia y que todos los chicos vienen, quieren aprender a jugar muy entusiasmados”, contó.



Sobre su futuro, el jugador oriundo de Candelaria mencionó que “en unos días regreso a Buenos Aires para seguir los entrenamientos. Para este año estamos con la vista puesta en otro mundial, a un mundial universitario, nos estamos preparando para poder clasificar. Pero eso se viene más adelante, ahora estoy jugando con un chico nuevo, con una dupla nueva, con Augusto Sosaya que es un muy buen jugador también y aspiramos a mucho y clasificar a un mundial”, expresó.



Finalmente, resaltó la importancia del apoyo de sponsors para los deportistas, afirmando que “siempre son bienvenidos los auspiciantes, todo lo que quieran ayudar a nuestra carrera deportiva, lo que quieran aportar, está buenísimo para nosotros y nos impulsan para continuar con nuestros sueños, están las puertas abiertas para todos”.



Una de las referentes en este deporte como jugadora y entrenadora es Cecilia Melgarejo (33), que junto a su padre César (57) son los pioneros que comenzaron en las playas de Costa Sur hace más de ocho años a enseñar esta modalidad.



Contaron cómo fue el proceso y cómo ven hoy este deporte que sigue creciendo y parece no tener techo.



En primer lugar la profesora nacional de educación física Cecilia comentó cómo fue el inicio de la escuela municipal. La escuela municipal de beach vóley continúa creciendo día a día siendo considerada un polo para la federación argentina. Foto: Guadalupe de Sousa

“El inicio nosotros lo tuvimos en 2016, cuando arrancamos la escuela municipal donde no había chicos que sepan jugar al deporte, no había nadie que conozca el beach vóley y que haya practicado alguna vez”, comenzó.



“Hoy por hoy, después de siete u ocho años de trabajo, gracias a Dios tenemos una escuela con bastantes chicos, con proyección a la Selección Argentina, con chicos que ya han jugado mundiales y sudamericanos”, remarcó.



“Queremos seguir proyectando esta escuela municipal para lo recreativo como también para el alto rendimiento así que estamos abiertos a la comunidad para todo aquel que se quiera acercar a practicar”, dijo la entrenadora.



Asimismo destaco que en la provincia hay otros lugares donde el vóley de playa comenzó a crecer. “Se está jugando mucho en Puerto Rico, en Oberá, en Montecarlo, donde se juegan algunos puntos también del circuito misionero”,mencionó.



También se practica donde hay cancha obviamente, que por ahí es lo más difícil de tener, hay muchos referentes que les gusta el beach vóley y saben un montón y le transmiten a los chicos de sus escuelas todas esas enseñanzas”, explicó la Entrenadora internacional .



“Tenemos referentes aquí de la escuela a Marcos González. Hay varios chicos que se están proyectando también a nivel nacional que se ve con potencial, que pueden llegar a tener la posibilidad también de representar a la selección y ojalá se dé, es muy difícil porque estamos hablando de que eligen solo pocos chicos en todo el país, pero nosotros siempre tenemos la ilusión y entrenamos para que todos los chicos que quieran lograrlo, al menos lo intenten, tengan la posibilidad, le damos las herramientas y obviamente también juegan el tema físico, que a veces se toman algunos parámetros que quiere la Selección, por eso también quizás no llegan todos pero nuestra intención siempre es prepararlos a todos”, afirmó.



Por otra parte, manifestó que “la Federación Argentina ve a misiones como una potencia y una proyección muy importante y fuerte en beach vóley y ya lo demostró en nacionales, en menores en los nacionales de mayores, en representaciones de Selección Argentina, en convocatorias, que los chicos también están siendo convocados, observados continuamente”.



“Creemos que la Feba ve con buenos ojos a Misiones en el beach vóley”, reiteró y destacó que creció más que la modalidad indoor.



“Según lo que dicen los referentes de otras provincias y la gente de Feba, Misiones es una potencia en lo que es beach vóley, creo que eso lo tenemos claro. Esperemos también que el vóley indoor en un momento sea también potencia, como lo son algunas provincias de Argentina, pero por el momento el beach vóley es como la bandera de nuestra provincia en cuanto a lo referido a la disciplina”, sentenció.

Campartí esta nota: