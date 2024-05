Montecarlo celebra el día de la Virgen de Fátima, patrona de la localidad | El Territorio

Montecarlo celebra el día de la Virgen de Fátima, patrona de la localidad

Hoy hubo procesión y misa, mientras que a partir de las 20.30 se llevará adelante un festival popular frente a la capilla San Roque. Mañana comercios habrá comercios que no atenderán al público, no habrá clases y la municipalidad local no atenderá al público

domingo 12 de mayo de 2024 | 19:40hs.

El lunes 13 de mayo Montecarlo celebra el día de su santa Patrona Virgen de Fátima por esta razón algunos comercios no atenderán al público e instituciones educativas no dictarán clases. También la Municipalidad declaró asueto administrativo para esa jornada por el decreto provincial 316/94. El llamado a adherirse a esta medida se extiende también a las demás fuerzas productivas de la ciudad, invitándoles a sumarse a este día de reflexión y conmemoración. La comunidad se prepara para vivir una jornada especial, donde la fe y la tradición se unen para rendir homenaje a quien es considerada la protectora y guía espiritual de la ciudad. En este marco hoy domingo 12 de mayo desde las 18hs se invita a toda la comunidad a sumarse a la procesión que se iniciará desde la Cooperativa Agrícola recorriendo la Avenida El Libertador hasta la Iglesia Nuestra Sra de Fátima. A las 19,30hs se celebrará la Santa Misa en la iglesia con la presencia del Monseñor Nicolás Baisi, obispo de la Diócesis de Iguazú. Desde las 20,30hs está previsto el festival popular frente a la capilla San Roque, sobre la avenida El Libertador, con la presentación de la escuela de danzas Martin Miguel de Güemes, Ministerios de Música de la Iglesia Católica y el cierre con Guillermo Benítez y el Padre Chino Zacarías que llega desde Corrientes. El acceso es libre y gratuito habrá exposiciones de los grupos de catequesis familiar, patio de comidas. En caso de lluvia el festival se traslada a las instalaciones del Instituto Madre Teresa Michel.

