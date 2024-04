Gustavo Maciel: “Todo está bastante desorganizado” | El Territorio

El bicampeón nacional con Ciudad Vóley se refirió a la falta de herramientas y apoyo económico para crecer en la provincia

domingo 28 de abril de 2024 | 6:05hs.

El central apostoleño es una de las grandes figuras en el monarca nacional.

Más allá de una realidad imposible de esquivar en la estructura indoor de la provincia, los valores canteranos terminan torciendo el difícil momento con sus grandes hazañas en la élite nacional.



Actualmente es el apostoleño Gustavo Maciel quien está al frente de una acotada pero muy meritoria lista de voleibolistas que destacan en el país.



El Pola se consagró hace unas semanas atrás como bicampeón de la Liga Argentina (LNV) siendo figura indiscutible de Ciudad Vóley, mérito que lo llevó a ser citado nuevamente a la selección nacional.



“Estoy tranquilo y llevando muy bien lo que me está pasando. Todo fue de golpe al principio pero lo pude superar”, remarcó el orgullo de Anita y Francisco, quien desde hace apenas cinco años se dedica de lleno a esta disciplina.



Precisamente el central de 2,05 metros fue clave para que Ciudad apabulle a Policiales de Formosa en la final y defienda con éxito su reinado albiceleste. De hecho fue tan llamativa su labor que el entrenador de la Selección, Marcelo Méndez, lo colocó en una prelista para disputar la próxima fecha de la Liga de Naciones 2024 -VNL-. Un lujo total.



“Este año tuve la posibilidad de jugar mucho más respecto al 2023 así que eso favoreció para que me convoquen”, enfatizó Maciel. “Venía sabiendo que había una posibilidad de que me citen. Cuando salió la lista lo festejé con toda mi familia, mis vecinos y mis profes de Apóstoles… todo a la distancia”, recordó entre risas, aunque aseverando que nada está dicho: “La lista es de 29 jugadores y de allí viajarán a Río de Janeiro sólo 14 por lo que hay que ganarse el lugar”.



Hoy Gustavo está concentrado con Argentina y lo hace a doble turno por día en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).



Una mirada para adentro

Más allá de que estuvo poco tiempo jugando en Misiones -lo hizo en la Escuela Municipal de Apóstoles y en Mundo Vóley- antes de su arribo a Buenos Aires a finales del 2019, Maciel se animó a opinar de la realidad que sacude a la tierra colorada.



“El vóley en Misiones está bastante desorganizado. Los chicos no tienen tanto apoyo y herramientas para trabajar, tampoco lugares para entrenar”, aseguró. “Se nota muchísimo la diferencia de nivel con equipos de otras provincias. Se ve cuando apenas llegás a un club como Ciudad”.



“Acá los entrenamientos son todos los días cuando en Misiones lo hacen tres veces por semana. Aún así hay que destacar que se está sacando buenos jugadores tanto en beach como en indoor”, analizó.



“Creo que si bien el Ministerio de Deportes ayuda bastante, hacen falta lugares para que los chicos se sientan cómodos y también el apoyo económico; no siempre todo es la plata pero en este caso es así”, redondeó el tema.



Para saber

Maciel conoce de los riesgos a tomar en el proceso del amateurismo al profesionalismo de un atleta. Y de hecho que todo el trabajo en las bases formativas resulta muy importante para lograrlo: “Está en lo mental y en lo físico. Obviamente que al principio cuesta adaptarse, al menos me tocó a mí cuando llegué desde Apóstoles (tenía tendinopatía)”.



“Hay que ponerse a punto lo antes posible para estar a la par de tus compañeros y la alimentación también es fundamental para el rendimiento”.



“Por ejemplo, hoy en la concentración de la Selección me levanto a las 7, de ahí desayuno para luego ir al Cenard y entrenar. De 9 a 10.30 se hace pesas y desde 10.30 a 12 va el juego por pelota… y así constantemente se intensifica”, cerró el talentoso Pola, hoy la gran referencia de los chicos que miran hacia adelante.

Campartí esta nota: