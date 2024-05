Comenzó el Hot Sale 2024: descuentos de hasta el 60%, muchas promociones y el regreso de las cuotas sin interés | El Territorio

El evento organizado por CACE se extenderá hasta la medianoche del miércoles. Alimentos; Hogar y Muebles; Electrónica y Telefonía, y Turismo concentran el interés en la previa.

lunes 13 de mayo de 2024 | 11:18hs.

Con descuentos de hasta el 60%; promociones de envíos sin cargo o 2x1, y el regreso de las cuotas sin interés, comienza esta medianoche la edición 2024 del Hot Sale, que se extenderá hasta las 23:59 del miércoles. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las empresas participantes proyectan que las ventas de este año se concentrarán en los rubros de Alimentos; Hogar y Muebles; Electrónica y Telefonía, Moda e Indumentaria y Turismo.

Según los últimos resultados del Estudio Anual de CACE, en el último año se sumaron 1.419.784 nuevos compradores a los canales digitales, alcanzando 23.247.989. Emarketer ubicó a la Argentina en el cuarto lugar en crecimiento de ventas a nivel mundial, luego de Brasil, Filipinas y Malasia.

Yuriko Huayana, VP Sales Latam en VTEX, proyectó para este año una “buena performance para categorías como Alimentos, Hogar y Muebles, así como Electrónica y Telefonía”.

“En estos últimos días registramos que los rubros con mayor movimiento han sido Alimentos y bebidas; Hogar y Muebles; Moda e Indumentaria, y Tecnología, entre los principales, y creemos que esta tendencia podría mantenerse en Hot Sale”, estimó Juan Pablo Parody, CEO de PrestoTienda.

Para Franco Tertzakian, CEO de shipnow, el evento de este año será “similar o por encima del de 2023, potenciado por diversas acciones comerciales que están llevando a cabo los rubros de tickets más altos como ser indumentaria y electrónica”.

Las claves de éxito de este Hot Sale vendrán de la mano de las promociones, pero también de los envíos sin cargo y en lapsos cortos y de la experiencia de compra, como en el caso del Live Shopping. TN recopiló algunas de las mejores ofertas que ya dieron a conocer las marcas.

Jumbo, Disco y Vea: hasta un 40% off y hasta 12 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados; en categorías como en ropa de cama, cocina, decoración y organización del hogar, hasta 50% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés; ofertas de 2x1 en productos seleccionados de bebidas, almacén, frescos, perfumería y limpieza, y promociones Solo por hoy.

Easy: hasta 40% off en toda la web y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercad, con envíos a domicilio o retiro en tienda.

Blaisten: hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés con Banco Nación.

Natura: descuentos de hasta el 60% en sus principales categorías; promociones exclusivas para quienes descarguen y compren a través de la App; 20% de descuento en repuestos y otras categorías, y extenderá los beneficios y descuentos durante toda la semana impulsando la Hot Week. La marca realizará un Live Shopping.

Calm: descuentos del 20% en todos sus productos, desde ropa de cama hasta colchones y bases de camas; 12 cuotas sin interés en la mayoría de los productos, y 30 noches de prueba. También anunció que extenderá las ofertas hasta el 19 de mayo y e impulsará el siestario durante la época de Hot Sale, en su local de Chacarita, un espacio que permite disfrutar de una experiencia relajante antes de comprar los productos.

Moulinex y Tefal: descuentos de hasta un 60%; 6 cuotas sin interés, y envío gratis en compras mayores a $89.990; hasta un 45% de descuento en robots de cocina Molinex; 50% off y 3 cuotas para la compra de la máquina de pan Pain Doré; 20% off y 6 cuotas sin interés en la freidora de aire Easy Fry Deluxe; 35% off en las cafeteras Dolce Gusto; hasta un 50% de descuento en ollas y sartenes Tefal; 30% de descuento y 6 cuotas en la batería Opti Space, y descuentos en licuadoras, batidoras, picadoras, tostadoras, pavas eléctricas, entre otros productos.

Despegar: ofertas, descuentos y cuotas en distintos productos; descuentos de hasta $150.000 en paquetes nacionales y cuotas sin interés; beneficios con pago en dólares en efectivo en sucursales para vuelos internacionales, pago en dólares con tarjeta de crédito en todos los productos y pago en dólares con débito inmediato para vuelos internacionales.

Volalá: hasta 15% off en vuelos internacionales y en vuelos nacionales hasta 6 cuotas sin interés; dos destinos en un mismo viaje con hasta 15% off; asistencia al viajero con cobertura covid 19 con descuentos de hasta 50%; descuentos pagando en dólares de hasta 30% por transferencia o depósito para vuelos y hoteles internacionales; hoteles seleccionados con hasta 45% de descuento, y alquiler de autos con hasta 15% off.

Universal Assistance: beneficios de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés en asistencia al viajero que puede ser utilizada en módulos de días y anuales.

Banco Nación: 10% de reintegro pagando con MODO en los marketplace Tienda BNA+ y BNA Viajes; pasajes aéreos con financiación sin recargo en la plataforma de Aerolíneas Argentinas; descuentos de hasta un 30% abonando con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard con MODO BNA+; financiación de 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por producto) pagando con MODO, en la Tienda BNA+, para la compra de televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal, entre otros. Además, se suma BNA Viajes, para adquirir paquetes turísticos, pasajes aéreos, alojamiento y otros servicios, con 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y abonando con MODO, un 10% de reintegro (con tope de $ 10.000 por compra).

Supervielle: con MODO hasta el 19 de mayo, 20% de ahorro con tope de $20.000 para pagos con QR en tiendas online adheridas; hasta el 15 de mayo, 3 cuotas sin interés en Mercado Libre; 18 cuotas sin interés con tarjetas Supervielle de crédito en Thermomix.

GOcuotas: ofrece la posibilidad a los comercios de financiar sus ventas con cualquier tarjeta de débito y/o prepaga en hasta 4 cuotas.