El Inter Miami de Messi logró la remontada sobre CF Montréal y es puntero | El Territorio

domingo 12 de mayo de 2024 | 9:00hs.

Inter Miami logró la remontada y venció 3-2 a CF Montréal, por la duodécima jornada de la Major League Soccer (MLS). El Estadio Saputo es el escenario donde el elenco de Lionel Messi y Gerardo Martino logró reponerse a un déficit de 0-2 para terminar una victoria con goles de Matías Rojas, Luis Suárez y Benjamín Cresmachi y conseguir así el quinto triunfo consecutivo que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

Si no se sufre no vale para las Garzas y eso no fue la excepción en la velada de sábado por la noche en Canadá. El equipo de la península de Florida inició abajo en el marcador por dos goles de diferencia, otra vez mostrando grandes falencias para defender de los embates de un adversario que lograba adelantarse con los goles de Bryce Duke y Jules-Anthony Vilsaint para desatar la locura en el dueño de casa.

Sin embargo, la inmensa calidad de los jugadores del equipo de Martino permitió que el resultado camino a los vestuarios esté nivelado nuevamente gracias al golazo de tiro libre de Matías Rojas y Luis Suárez desde un córner, lo que permitió también dejar atrás el tremendo susto por la durísima patada que Lionel Messi sufrió en su rodilla izquierda que lo obligó a abandonar el terreno de juego por dos minutos.

El segundo tiempo fue dominado por Inter Miami y el esfuerzo fue recompensado con lo que sería el gol del triunfo por parte de Benjamin Cremaschi tras ser asistido por Rojas. Messi intentó anotarse en el marcador pero sus chances solo lograron agigantar la figura del guardametas rival, aunque ese característico enfado por no poder marcar dejó en evidencia que la patada que sufrió fue solo un susto.

Con este resultado, las Garzas se afianzan en el liderato de la Conferencia Este con 27 puntos con tres unidades de distancia por sobre FC Cincinnati. En la próxima jornada, el equipo de Messi visitará a Orlando City en una nueva edición del Clásico entre las dos franquicias del estado de Florida, lo que tendrá lugar este próximo miércoles en una jornada entresemana.