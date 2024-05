Marcha de los días: El poder del diálogo | El Territorio

Tras la media sanción de la Ley Bases, ahora comienza una dura negociación en el Senado. El debate por el capítulo tabaco y la puja de intereses. La oposición, sin rumbo. Passalacqua abrió el período de sesiones ordinarias y marcó una línea política a seguir.

domingo 05 de mayo de 2024 | 3:30hs.

Imagen ilustrativa.

Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, tras más de 26 horas ininterrumpidas de debates, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Primero se aprobó en general y más tarde en particular. En forma previa, en febrero, la también conocida como Ley Ómnibus había conseguido la aprobación en votación general en la Cámara de Diputados, pero no obtuvo los votos necesarios en el momento del tratamiento en particular y fue retirado por el Ejecutivo. Representó un traspié para los libertarios, que para esta ocasión apelaron a lo que deberían haber hecho desde el primer minuto que es sentarse a dialogar con las provincias. Uno de esos encuentros tuvo como protagonistas y como anfitrión a Carlos Rovira quien recibió a Guillermo Francos (ministro del Interior), con quien se logró un acuerdo estratégico. Desde la administración provincial dejaron aclarado que es una línea de conducta que se viene replicando en todos los gobiernos nacionales para permitirles desarrollar el plan trazado, superando cualquier grieta o posturas irreductibles.

De esta manera la Renovación misionera aportó su parte para que el gobierno nacional cuente con las herramientas para salir de esta encrucijada económica. Este aporte fue reconocido por Milei al destacar la importancia de los votos de Innovación Federal para conseguir la mayoría necesaria y de paso, permitió a las provincias tabacaleras, como Misiones, sostener fondos del Tabaco y hay compromisos desde la Nación del pago de la deuda del Fonid, de regalías, Anses y también obras de la EBY.

La discusión por un artículo referido a la aplicación de tasas a la industria tabacalera generó tensión e intereses contrapuestos. Una vez más quedó en evidencia que hay un fuerte lobby en el tema por parte de las empresas de cigarrillos. El impuesto interno había sido modificado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y eso favoreció en 2016, a algunas empresas, una de ellas mediante cautelar en la Justicia no pagaba el impuesto interno, argumentando que la colocaba en desventaja frente a las grandes corporaciones, que tenían cerca del 96% del consumo asegurado. De esta manera pasó siete años sin pagar el impuesto interno mínimo, mientras a su vez pasaba de apenas 2% al 30% de las ventas. La misma empresa importaba toda la materia prima para fabricar cigarrillos, es decir no compraba lo producido en el mercado local, según registros del 2023 de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones. Esta semana el gobernador Hugo Passalacqua en su discurso del 1 de mayo, al referirse a la producción del tabaco, indicó que la campaña que culminó se ha acopiado más de 18 millones de kilos, proporcionando sustento vital para 11 mil familias. Misiones es una de las siete provincias productoras, en las que están además Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

Ahora con la modificación introducida en la Ley Bases, se eleva de 70 a 73% la alícuota del impuesto interno al tabaco y se elimina el tributo mínimo que hoy rige y que permitía vender al público a un precio más barato y con ello tener una mayor participación de mercado. Tras conocerse cómo votaron los diputados misioneros en el Congreso Nacional, la Cámara de Tabaco de Misiones y la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) criticaron a los legisladores Emanuel Bianchetti y Florencia Klipauka, al señalar que demostraron con su voto estar del lado de quienes avalan un sistema de evasión. Al contrario, ponderaron la contribución de los 82 diputados nacionales, entre ellos a los legisladores Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik -por la Renovación- y Martín Arjol -por Juntos por el Cambio-, al resaltar que tuvieron el coraje de impulsar, incorporar y aprobar el capítulo del tabaco.

Resaltaron también desde la Cámara del Tabaco, el papel de los gobernadores de Misiones y Salta, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, por el compromiso asumido para que la ley del tabaco se vuelva a debatir y aprobar.

Tanto este capítulo del tabaco como la Ley Bases deberán aprobarse en el Senado. Allí el peronismo, es primera minoría y se anticipa una fuerte oposición. Para evitar que la media sanción caiga en saco roto, el oficialismo deberá ratificar acuerdo con las provincias, para convencer a los senadores que aprueben tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal, incorporados para su debate. Hay una clara decisión de Unión por la Patria (UP), para que la normativa no avance. Se verá por lo tanto la capacidad política de cada sector. Son 72 los senadores y el número mágico es de 37 senadores para conseguir quorum. Por ahora a UP no le alcanzan los 33 senadores que integran el bloque, pero el gobierno sabe que están cerca y hasta podría retardarse la aprobación en caso de hacerse algunos cambios al enviado desde Diputados.

Nuevamente serán fundamentales las posiciones adoptadas por los cinco partidos provinciales, donde están Misiones, Neuquén y Río Negro; uno de Salta, otro de Córdoba.

Los puntos a ser modificados

Entre los principales puntos a ser modificados mediante la Ley Bases se incluye la reforma laboral, la eliminación de la moratoria previsional, facultades delegadas que le permiten a Milei eliminar organismos públicos, da 30 años de beneficios impositivos a grandes empresas y la privatización de empresas públicas. En definitiva, los diputados acordaron dar poderes extraordinarios por un año a Milei para que gobierne por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética. En cuanto a lo laboral, se amplía el período de prueba a seis meses, elimina las multas por mala registración y plantea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral que reemplace las indemnizaciones. Esta reforma es resistida por la CGT y es uno de los puntos por el cual van al paro general de actividades para el próximo 9 de mayo.

No logran descifrar a Milei

La media sanción de la ley le representa a Milei la primera victoria legislativa tras más de cuatro meses de gobierno. Para conseguir esta primera aprobación, como se indicó, el presidente de la Nación aceptó negociar muchos artículos con gobernadores que dan gobernabilidad, como un modo de sobrellevar la crisis económica, sabiendo que aún falta para resolver cuestiones partidarias en las urnas. Se los encuadra como referentes de la oposición dialoguista. Pero los llamados opositores confrontativos, parecen estar sin rumbo. No logran descifrar las jugadas de Milei, quien en forma constante va filtrando algunas acusaciones, curros de la política o cualquier otro abuso de gasto público para reforzar el apoyo recibido de parte de sus seguidores e inquietar a los que quieran mostrarse como opositores.

De esta manera, la oposición pareciera haber quedado sin argumentos y sin poder instalar una verdadera razón de lucha, como sí lo hicieron de manera auténtica los estudiantes que recibieron el pleno apoyo de toda la sociedad. Sin necesidad de ningún sector político demostraron cómo un país puede movilizarse cuando lo que impulsa es la fuerza de la razón al salir en defensa de la universidad pública. Por ahora, los opositores se muestran desunidos y cada tanto intentan imponerse a lo grito, pero ese es además el estilo de Milei que sabe cómo capitalizar, tal como se vio en la discusión en Diputados. No surge un opositor que ordene y eso le da muchas ventajas al libertario para desarrollar sus ideas económicas. Eso hace que pueda sostener su política económica más allá del desplome del consumo privado, caída de la actividad y el fuerte ajuste que viene soportando la sociedad.

Los analistas vienen observando una baja de la inflación que con el dólar el gobierno intenta instalar que lo peor ya pasó. Los agroexportadores siguen presionando para una nueva devaluación del tipo de cambio, pero Milei por ahora sigue resistiendo con sus argumentos financieros que todos los dólares están casi paralelos, con baja brecha, por lo tanto, no ve tensión alcista que haga mover el tipo de cambio en forma brusca. Mientras el sector no liquida lo que debería liquidar, guarda los cereales en silobolsas a la espera de la mejor cotización cambiaria. Es una pelea silenciosa que por ahora no tiene vencedor, porque si Milei no da el brazo a torcer y los cereales se mantienen a la baja en el mundo, el sector tendrá grandes pérdidas.

Línea política para gobernar

Consenso fue uno de los principales términos utilizados por el gobernador Hugo Passalacqua para marcar la línea política a seguir durante este año; para, luego remarcar que en medio de este complejo escenario nacional la cobardía política es inadmisible, como las mezquindades y sobre todo la soberbia. Lo dijo ante la presencia de muchos intendentes y dirigentes de muchos ámbitos. El mensaje -se interpreta- estuvo orientado a quienes tienen algún grado de responsabilidad política, para reiterar que el rumbo es primero Misiones llevando a cabo la política propia, pero sin entorpecer el rumbo trazado por el gobierno nacional, con el anhelo de que se complemente y se construya desde el respeto mutuo.

En referencia al momento en que se transita en el país, comenzó planteando los efectos que provocó a los asalariados de la administración pública la actual inflación y que se trabaja desde la administración provincial para achichar la brecha con la variación de precios, que representa uno de los aspectos de reclamos de varios sectores sindicales. Indicó que tales correcciones se hacen en medio del peor registro de coparticipación de los últimos diez años detectado en marzo, sumado a la quita del fondo compensador del transporte o la eliminación del fondo nacional docente (Fonid), reemplazado con recursos propios por el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid).

En el momento de los anuncios, quedó demostrado que el déficit de viviendas de la población joven en Misiones es un tema a resolver, por lo cual tuvo muy buena repercusión la decisión no solo de proseguir con las construcciones y soluciones habitacionales de unas 10 mil viviendas, sino también las nuevas facilidades para proyectar un acceso a la vivienda, como el sistema de licitación similar a la gestión que se hace para acceder a un auto nuevo. En industria adelantó la próxima fábrica de pelotas en el Parque Industrial.

Pero también se ocupó de ratificar el rumbo para sostener el servicio de salud pública tan necesario en estos tiempos, como -de la misma manera- la educación pública y gratuita de calidad o continuar reforzando la seguridad y, sobre todo, la contención de los sectores más vulnerables como la propuesta de continuidad de la tarifa social eléctrica para 120 mil misioneros. Se pueden añadir entre los anuncios destacados nuevas líneas de créditos para pymes y emprendedores, para el sector rural abono orgánico subsidiado para productores, apoyo a los $505 para la hoja verde de yerba; para los municipios maquinaria vial, entre otros. Así como Passalacqua inició el discurso marcando líneas políticas, casi a finalizar su exposición se ocupó de resaltar la importancia de enfocarse en la seguridad.

Temporal y solidaridad

Las fuertes lluvias golpearon con fuerza a Misiones, como sucedió con el estado de Río Grande do Sul. El temporal afectó a decenas de vecinos en condiciones de vulnerabilidad, como ocurrió en zonas ubicadas en inmediaciones al río Uruguay. Por tal razón la Provincia activó rápidamente la asistencia para ayudar a los vecinos misioneros, pero también el gobernador Passalacqua expresó su solidaridad y se puso a disposición de su par del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, por la catástrofe humanitaria que están padeciendo en esa zona de Brasil.

Passalacqua viene estableciendo un fuerte vínculo con su par de Río Grande do Sul, a tal punto que en su discurso oficial adelantó que se prepara para firmar en materia de salud un convenio de colaboración con el gobernador Leite para implementar dispositivos de auto recolección de células cervicales y exámenes de citología líquida. Indicó que representará un aporte más para el cuidado de todas las mujeres, al recordar que son los conocidos como "auto test" para la identificación de enfermedades de transmisión sexual y para la prevención del cáncer de útero.

También en su reciente viaje a ese extenso territorio de Brasil, había desplegado todo el potencial que tiene Misiones para concretar intercambios comerciales y de conocimientos, además de mostrarse entusiasmado ante la posibilidad de la construcción de nuevos puentes que unan Misiones con Brasil.