Marcha de los días: Milei incómodo en terreno neutral | El Territorio

El presidente padeció momentos de zozobra cuando la BBC lo sacó de la zona de confort en que suele manejarse con periodistas del círculo de confianza. Se desploman la construcción y la industria. El debate por el efecto del paro y los reclamos en todo el país. En Misiones se negocia salario docente y resguardar a productores de yerba.

domingo 12 de mayo de 2024 | 3:30hs.

En Brasil se vive una tragedia anunciada. Así de duro y contundente se analizan por estas horas los efectos de la inundación en Porto Alegre que se produjo tras diez días en los que llovió el equivalente a tres meses enteros en Río Grande do Sul, que ha dejado más de 100 muertos y 128 desaparecidos. Los meteorólogos atribuyeron estos acontecimientos climáticos extremos al fenómeno de El Niño y estiman que este tipo de eventos climáticos extremos van a ser cada vez más frecuentes e intensos a causa del calentamiento global.

Eduardo Leite, gobernador de Río Grande do Sul, afirmó que hasta el momento 401 de 496 municipios fueron afectados, lo que representa prácticamente todo el estado y, en consecuencia, prácticamente toda la población de 11 millones de habitantes

Un informe elaborado por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul ya advertía, en agosto de 2023, sobre la posibilidad de un desastre ambiental sin precedentes en esa región. Se recomendó, por entonces, aumentar la inversión en el ámbito de la prevención, por ejemplo, ante una probable inundación o desborde de diques de 68 kilómetros o para la protección civil. Aunque las autoridades salieron a defenderse y sostener que sí realizaron inversiones, en los hechos las precipitaciones alcanzaron tal nivel que causaron una elevación sin precedentes del nivel de los ríos, entre ellos el Guaíba -que se desbordó-, en cuya orilla se encuentra la capital de Río Grande do Sul. La zona de desastre es un importante polo agropecuario y esta es la tercera inundación mortal que sufre y también la peor. Analistas cuestionaron otro factor, la flexibilización del Código Forestal, que permite desforestar hasta en áreas protegidas.

Mientras prosiguen los rescates, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció medidas de ayuda económica para familias, trabajadores y empresas.

La incomodidad de Milei

Javier Milei cierra una semana para el olvido. Al cumplirse cinco meses de mandato, la corresponsal para América Latina de la BBC, Ione Wells, fue la encargada de entrevistarlo y por momentos se lo vio sumamente intranquilo al salir de la zona de confort en que suele ser entrevistado por un grupo de periodistas argentinos que ya forman parte de lo que se puede llamar su círculo de confianza.

El residente de la Casa Rosada, para zafar de incómodas preguntas, lanzó afirmaciones globales o evasivas, que luego fueron chequeadas y se comprobaron que estaban lejos de ser verdad, tanto como la biografía del presidente que figura en la edición española de su libro ‘El camino del libertario’, publicado a través del Grupo Editorial Planeta, sello editorial que admitió que contenía datos erróneos de la biografía del autor y se decidió retirar la publicación de circulación. En el perfil conocido en la Argentina se consigna que Milei se formó en la Universidad de Belgrano, pero a los lectores españoles se lo presentaban como graduado en la UBA y con un doctorado en la Universidad de California. Es decir, se lo presentó con una carrera académica que el mandatario argentino no tiene. No es un buen momento para quien también tiene un historial de denuncias de plagio. Además, en una entrevista que brindó al medio norteamericano Univisión en Casa Rosada, tuvieron trascendencia no sus dichos sino su resistencia a contestar temas personales.

Pero volviendo a la entrevista de la periodista de la BBC, como se dijo, tuvo momentos de zozobra con algunas preguntas, oportunidad en que además redimió y expresó admirar a figuras muy cuestionadas en la Argentina como Margaret Thatcher. Lo que más se cuestiona en el país es que Thatcher, en medio del conflicto bélico, ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano, que navegaba rumbo al continente y no representaba ningún tipo de amenaza para los británicos, porque circulaba fuera del área de exclusión de guerra pactada durante el conflicto bélico de las Malvinas. En esa oportunidad murieron 323 argentinos a bordo.

Una de las primeras preguntas que incomodó a Milei estuvo referida a quién está pagando el ajuste. La periodista tomó el caso de una jubilada que, entre lágrimas, había asegurado que el ajuste fiscal lo estaban pagando los sectores más vulnerables y no la tan mentada casta. Tras reponerse del momento incómodo, que rápidamente se viralizó, Milei afirmó que lo está pagando la corporación política. Pero, ante la insistencia de la periodista sobre los que más están sufriendo la crisis económica, se esperaba que ofreciera algunas palabras de contención, sin embargo, recurrió a datos económicos globales sobre la inflación y los salarios y terminó cerrando que no se puede hacer magia, evidenciando una falta de empatía con los que más están sufriendo.

Efectos de la recesión

El país sufre una fuerte recesión económica, con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que le permitió al gobierno lograr superávit en el primer trimestre del año, pero con duras consecuencias para la población, que observa a diario más despidos, como sucedió en las últimas horas con los trabajadores de Correo Argentino, y deterioro de salarios y jubilaciones. Para rematar la semana, se dio cuenta de la caída en el consumo de tres de los alimentos más emblemáticos del país como son la carne, la leche y la yerba mate. Además, se resaltó que el precio de la leche -sobre lo que tampoco Milei supo responder- se vio más que duplicado en su valor en sólo tres meses, al registrar un incremento de 123% entre diciembre y marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). Ello para concluir que el consumo masivo se desplomó.

En consecuencia, en cinco meses del gobierno, a pesar de sus continuas giras al exterior, Milei aún no trajo un dólar al país, como sí en dicho lapso se ha incrementado la pobreza, que hoy ronda el 50%. Tampoco da tregua la caída de consumo. La consultora Facimex Valores recopiló datos correspondientes a abril que mostraron caídas de 33% en venta de insumos para la construcción por parte de empresas líderes y de 21% en producción de autos, por citar algunos datos. En abril 2023 el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) tuvo una caída interanual de 4,2% por el impacto inicial de la sequía sobre la cosecha gruesa.

A su vez, los últimos datos publicados por el Indec ratifican la dura caída interanual del 21,2% en la producción industrial durante marzo, que representó el peor resultado desde la salida de la pandemia. Aún más afectada y por el freno en la obra pública, la construcción cayó 42% en marzo y preocupa que se siga incrementando el nivel de desempleo. Algunos indicadores de la actividad muestran un posible ligero repunte en abril, aunque estaría muy lejos de compensar la caída experimentada hasta ahora.

Para que el golpe al bolsillo no sea mortal el gobierno tuvo que romper su libreto de no entrometerse en el mercado y resolvió hacer retroceder a las prepagas ante los aumentos escandalosos y frenar, por ahora, nuevas subas de tarifas energéticas, tras haber liberado los precios y las tarifas. En medio del enrarecido clima creado por los libertarios, ahora las autoridades nacionales están preocupadas por el destino de la Ley Bases y el paquete fiscal, que registra demora en la firma del dictamen. No hay consenso sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi)) y el Impuesto a las Ganancias. Por tal razón, reconocen que, por falta de suficientes votos, es probable que el texto sufra modificaciones en el Senado y regrese a la cámara de origen, que es Diputados, lo que complicaría su aprobación antes del 25 de mayo como es anhelo del gobierno.

El paro de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó un paro nacional por 24 horas el jueves 9 de mayo, cuestionando las políticas económicas de Milei como la reforma laboral, pero, sobre todo, la protesta apuntó a presionar para que la Ley Bases no se apruebe en el Senado y evitar, por ejemplo, el desguace del Estado. Como no podía ser de otra manera, mientras los sindicatos celebraban el impacto de la protesta, los referentes del gobierno intentaban minimizarlo, al considerar que representó un paro con denuncias de aprietes que demostraba la debilidad del sindicalismo. En verdad todos los gobiernos hacen la misma lectura de los paros y tratan de imponer su narrativa. Milei sigue la lógica presidencial en su interpretación de los paros, sigue confiado en sacar adelante el país, se apoya que sigue teniendo alto acompañamiento social.

Pero la huelga tuvo efecto y se sintió en todo el país, en especial por el paro del transporte. Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT, tras afirmar que el paro fue contundente a lo largo y ancho del país, consideró que el gobierno debería tomar nota de la expresión de los trabajadores para reconfigurar su política de ajuste.

Fue la segunda medida de fuerza en cinco meses impulsada por la CGT contra el gobierno. La primera fue el 24 de enero y consistió en un paro nacional de 12 horas con movilización. Pero también debe tenerse presente el masivo paro y movilización en defensa de la universidad pública frente a la motosierra de Javier Milei llevada a cabo el 23 de abril.

Esta última protesta resultó claramente más impactante en lo visual porque la medida a favor de la universidad pública mostró una movilización histórica con presencia de todos los sectores. En cambio, esta segunda medida de la CGT apuntó a la paralización de numerosas actividades, fundamentalmente por la paralización del transporte, por lo que también se sintió con fuerza en Misiones.

El tema docente

En tal contexto continuó además el reclamo salarial del sector docente, el que, como en otras oportunidades, se divide entre quienes dictan clases, que son una mayoría y participan de la mesa de negociación; y otros promueven la paralización de actividades y violentan derechos de otros trabajadores. Es lo que sucede con los autoconvocados, entre los que están diversos sectores docentes de distintos puntos de la provincia, pero también aparecen algunos excandidatos políticos o sectores de la oposición.

Está claro que el panorama nacional desordenó la situación de los trabajadores y, por lo que se supo, hay decisión de la Provincia de recomponer el salario, como siempre se viene haciendo, pero en el ámbito de la mesa paritaria.

La yerba mate con varios frentes

El tema yerba mate es una cuestión que se está siguiendo muy de cerca en varios frentes. Por un lado, está la preocupación que genera la importación de yerba habilitado por la Nación. Se conoció que hay fuertes gestiones dentro y fuera de la provincia para resguardar la producción local, cuya calidad y sabor es ampliamente reconocido. El otro dato en análisis es respecto de la cantidad de materia que se pondría a la venta en el mercado. Informes técnicos determinan que el comportamiento del clima regularía la demanda y, por lo tanto, beneficiaría el precio. Respecto de esto último, hay buena aceptación entre productores de la idea que vienen impulsado desde el gobierno de Misiones de que el valor del kilo de hoja verde promedie en un 25% atado al precio del paquete de un kilo de yerba en la góndola.

Jóvenes libertarios

Mientras parte de la oposición misionera, como el radicalismo, sigue con sus desencuentros internos y piensan más en expulsar que recuperar espacios, hay nuevos cuadros que están apareciendo y se están organizando en la provincia. Es la nueva generación o los llamados jóvenes libertarios renovadores y, por lo tanto, están identificados con Javier Milei. Son los que empezaron a organizarse y constituirse como opción dentro del espacio que gobierna la provincia. De esta manera, iniciaron el camino dentro de un espacio que les abrió las puertas y se organizan pensando en el próximo año.