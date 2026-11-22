Hay nubarrones que se están formando en el horizonte internacional, y a eso los mercados le prestan atención. Pero también hay un relato local que le aporta un empujón más a ese valor.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 9:00hs.

El riesgo país cerró en 1.070 puntos el viernes pasado, el nivel más alto en 13 meses. Una parte de ese número llega de afuera, y es producto de lo que pasa en un mundo cada vez más incierto. La otra la sembró un Gobierno que hizo del miedo a la derrota su relato electoral y que llega a 2027 con un techo electoral de 34,9% que no alcanza para ganar en primera vuelta, según la consultora Zentrix. Así, este riesgo es, en buena medida, un riesgo autoinfligido.

El riesgo país mide cuánto más caro le sale a un país endeudarse en dólares que al gobierno de Estados Unidos. El indicador más usado en la Argentina es el EMBI de JP Morgan, ese que durante décadas los argentinos aprendieron a mirar como presagio de una catástrofe económica.

La lógica de ese índice es así, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son lo más parecido a una inversión sin riesgo y pagan una tasa de referencia. Quien le presta a la Argentina pide un premio extra por la chance de no cobrar, y ese extra es el riesgo país.

Se mide en puntos básicos, y 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual. En 1.070, la deuda argentina rinde unos 10,7 puntos porcentuales más que los bonos estadounidenses. Si el bono de Estados Unidos pagara 4%, el argentino rendiría cerca de 15% anual en dólares.

¿Qué significa esto? Que el mercado ve un riesgo alto de que el país no pueda pagar o deba renegociar sus deudas, y por eso exige un premio grande. También significa que emitir deuda en los mercados internacionales sale carísimo, una señal de que el país sigue sin acceso normal al crédito externo, una vía para obtener fondos y pagar futuros vencimientos de deuda. Además, este índice que refleja lo que paga el Estado por los créditos funciona como piso para las empresas y las provincias, que pagan todavía más, lo que dificulta la inversión.

Hay que aclarar que el número no es un pronóstico de default, es decir de una cesación de pagos, sino la percepción que tiene el mercado de que eso podría ocurrir. Este índice mide lo que el mercado cobra hoy por el riesgo, y se mueve con las noticias políticas, las reservas y el contexto global.

Así, más que el número del día, lo que cuenta es la tendencia a lo largo del tiempo. El jueves cerró en 931 y el viernes en 1.070, una suba de 15% en una rueda. En julio había tocado un piso cercano a 402. En cuatro meses, la prima superó la duplicación. Eso es una señal de que el mercado ve a la economía argentina ante una posible tormenta económica.

El clima de esta tormenta

Como dijimos al principio, hay dos partes para explicar este momento del índice argentino.

Para entender qué es lo que está provocando este salto empecemos revisando qué pasa en el mundo y cómo puede influir en este riesgo. Hay nubarrones que se están formando en el horizonte internacional, y a eso los mercados le prestan atención.

El 3 de noviembre los demócratas ganaron el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Asumen el 3 de enero de 2027 y ya adelantaron que podrían pedir explicaciones por los acuerdos de la administración de Donald Trump, incluida la asistencia del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense que recibió la Argentina en 2025. Lo cual vuelve más complicado repetir esa ayuda en caso de ser necesaria. Si a la Argentina le llegaran a faltar dólares para afrontar sus deudas, el riesgo de default crece.

Otro factor es que el petróleo subió por la guerra en Medio Oriente. El Brent superó los 115 dólares el 28 de octubre y, aunque desde entonces baja y cerró en 91,95 dólares el 18 de noviembre, el golpe ya se sintió, y esto provocó un tembladeral en la economía de varios países, entre ellos Estados Unidos. Un petróleo caro presiona los precios en el mundo y vuelve más cautos a los inversores, que suelen retirarse primero de los países más frágiles, como Argentina.

Wall Street sufrió un sacudón tras el escándalo de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, quien reconoció una infidelidad con una empresaria china a la que se señala por supuestos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín, según informó la agencia EFE. La compañía perdió unos 430.000 millones de dólares de capitalización tras conocerse la polémica, y cuando las bolsas caen los inversores suelen reducir su exposición a los activos más riesgosos, como los bonos argentinos.

La Reserva Federal mantuvo las tasas en un rango de entre 3,75% y 4% el 28 de octubre. Con tasas altas en Estados Unidos, los inversores encuentran más rentable quedarse allá y piden más premio para ir a países como la Argentina.

Y el real brasileño pasó de 5,65 reales por dólar el 12 de noviembre a rozar los 6, con una suba del dólar de 13,7% en 35 días desde las elecciones presidenciales de Brasil. Un real más débil encarece el peso argentino frente al de su principal socio comercial y le suma presión al esquema cambiario.

Todo eso existe, y tiene repercusión en la Argentina pero también en los países vecinos. Sin embargo, el riesgo país de Brasil es 208, el de Chile 108, el de Paraguay —donde el Senado destituyó al presidente Santiago Peña el 6 de noviembre, en medio de una crisis política— es 141 y el de Uruguay 90. Aun con el real depreciado, Brasil está a una quinta parte de la Argentina.

La lluvia de esta tormenta está golpeando a toda la región, pero el único país que parece inundarse de incertidumbre es la Argentina.

El suelo

¿Y por qué pasa eso? Porque la tierra sobre la que cae esa lluvia importa, y mucho. En la Argentina la actividad económica se mantuvo estancada en agosto y no recuperó casi nada del derrumbe de julio, y la confirmación de una recesión técnica, que se da cuando el PBI cae dos trimestres seguidos, está a la vuelta de la esquina. Un informe de octubre del IIEP, el instituto de economía de la UBA y el Conicet, planteó que la economía habría entrado en esa situación sin un shock externo ni una devaluación.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo en Radio Mitre esta semana que "hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si 1,5% o 2%". Mientras que Javier Milei, en A24, planteó que "crecemos un poco menos y la inflación baja más lento". Dos declaraciones que admiten un crecimiento escaso y que aun así parecen optimistas frente a la realidad de la calle.

La ciudadanía en la calle está preocupada por la economía. En el estudio de octubre de la consultora Zentrix se mostró que 48,2% de los encuestados nombró la incertidumbre económica como preocupación, 46,2% los ingresos y salarios y 44,6% el desempleo.

Los porcentajes suman más de 100 porque cada persona podía elegir más de una preocupación. Es una encuesta online no probabilística, con un margen teórico de 2,7 puntos. Pero es representativa de lo que se percibe en cualquier charla con amigos, conocidos o desconocidos.

La siembra

Frente a ese cuadro, el Gobierno ensaya una explicación que no satisface mucho a las mayorías golpeadas por la crisis. Esta semana en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, Milei dijo que "a mediados del 2026 vino el ataque bestial de los orcos y de los kukas" y siguió con que "ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo", sosteniendo el argumento de que la escalada en el riesgo país tiene dos componentes, uno interno y otro externo.

Pero el que fue más preciso con el argumento del factor interno fue el ministro que en una entrevista con el mismo periodista, pero en Radio Mitre, dijo que "el riesgo país sube por el temor a que no esté Milei (en el próximo período presidencial)".

Ese temor tiene nombre en el discurso oficial, el "riesgo kuka". Es la forma en que el oficialismo se refiere al miedo del mercado a que el kirchnerismo, al que llama "kuka" en forma despectiva, vuelva al poder en 2027. En esa misma entrevista, Caputo lo resumió con la frase "más que incertidumbre, es temor al kirchnerismo".

Y acá empiezan los problemas en el relato, que también afectan la percepción del mundo financiero. Si el riesgo es el temor a que Milei no esté, lo que está haciendo el mercado es ponerle precio a la posibilidad de su derrota, y eso es una cuenta electoral. Las dos explicaciones pueden convivir, pero el Gobierno no dice cuánto pesa cada una, ni explica por qué el riesgo saltó 15% en una rueda con el petróleo por debajo de su pico de octubre.

Ofrece dos explicaciones distintas para un mismo número, esto no es casualidad porque lo estamos viendo en varias explicaciones sobre economía. Da la sensación que no encuentran la respuesta correcta.

La cosecha

Hay un dato que invita a mirar con más detalle esa explicación. La aprobación de Milei se sostuvo en torno a los 35 y 36 puntos. Según Zentrix dio 36,2% en octubre, y la consultora 1816 también ve una aprobación casi sin cambios desde julio, mientras el riesgo país se duplicó.

Si el humor social dejó de moverse mientras el riesgo país se duplicaba, entonces la escalada responde a otra cosa. Una lectura posible es que el mercado cotiza el techo electoral de Milei.

Y el techo está a la vista en las encuestas como la de Zentrix que mide para Milei un piso electoral de 24,3%, que son quienes lo votarían seguro, y un techo de 34,9%, que suma a quienes dicen que podrían votarlo.

Esa diferencia, de 10,6%, es todo el margen de crecimiento que tiene hoy, frente a 29,4% de Patricia Bullrich y 33,9% de Myriam Bregman. Mientras que el 59,2% dice que jamás votaría a Milei. Por su parte, Axel Kicillof tiene el piso más alto de los dirigentes medidos, de 28,7%.

En ese contexto, el propio Caputo afirmó en Radio Mitre que "vamos a entrar en un 2027 más sólidos que en muchas décadas", y pronosticó la reelección de Milei en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta en la Argentina hacen falta 45% de los votos afirmativos, o 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo. Parece lejano esto con los datos que están arrojando las encuestas.

Mercados inciertos

Estas variables son claves para entender la incertidumbre electoral que está viendo el mercado financiero. La Argentina ya probó cuánto pesan estas variables, ya que después de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de septiembre de 2025, el riesgo país superó los 1.450 puntos. Después bajó hasta un piso de 402 en julio de 2026.

El mercado ya hace la cuenta electoral del año que viene, y según la consultora 1816, el Bonar 2035, un bono en dólares del Estado argentino, podría ganar 49% hasta el fin del próximo mandato si Milei es reelecto, o perder 26% en el escenario más adverso.

En el balotaje de 2023, Milei obtuvo 55,65% de los votos afirmativos, la mayoría que lo llevó al poder. En las legislativas de 2025, La Libertad Avanza sacó 40,7% a nivel nacional, con la participación más baja desde 1983, de 67,85%. Hoy, según Zentrix, el 36,2% aprueba su gestión. Son medidas de distinta naturaleza, que sirven para leer una trayectoria y el clima en el que se está desarrollando el proceso político y económico del país.

Acá aparecen las dos lecturas de un riesgo autoinfligido, y la primera es estructural, y es que un Gobierno con más respuestas para la mayoría tendría un techo más alto, y un techo más alto es un riesgo país más bajo. La falta de resultados económicos que lleguen a más gente mantiene el techo electoral en 34,9% y vuelve posible la derrota que el mercado cotiza.

La segunda es estratégica, porque el relato de orcos y kukas presenta la elección de 2027 como un choque total, y el mercado le pone precio a un choque total. Es lógico que, si se describe una elección como una guerra, el mercado financiero cobre primas de guerra por los créditos.

El analista Santiago Casas, de Ecoanalytics, agrega a estos factores el hecho de que "a la Argentina la condena su historia". Es cierto, la historia pesa, y el clima del momento también, pero ninguno explica por qué hoy la brecha con la región es tan grande, con un riesgo argentino que equivale a más de cinco veces el de Brasil.

El 17 de noviembre, en el encuentro Somos Pyme, Caputo les pidió a los empresarios "Cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar", al descartar una disparada del dólar en un año electoral.

Esa misma semana, el papa León XIV le pidió algo parecido a los argentinos. Fue en la conferencia de prensa del vuelo de regreso a Roma, al cierre de su gira por Latinoamérica. "Podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma", dijo, y agregó que "no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento". El Papa no nombró a nadie, pero un Gobierno que habla de orcos y de kukas, para referirse a la oposición que propone otro modelo, podría tomarlo en cuenta.

Así, como estrategia y relato electoral desde la Casa Rosada sembraron miedo a la derrota, y hoy cosechan un riesgo al que el mercado, que nos iba a salvar, le puso precio. Hoy cotiza en 1.070 puntos.