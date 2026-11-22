Arruabarrena celebró el campeonato: "Quiero que este grupo sea el más ganador de la historia"
Luego de consagrarse campeón del certamen de clubes continental frente al conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena brindó una extensa conferencia de prensa en la que repasó las claves tácticas de la final, se emocionó por la alegría del hincha, elogió el liderazgo de Leandro Paredes y dejó en claro que su ambición apunta a seguir haciendo historia en el club
Tras vencer a Atlético Mineiro y cortar una sequía internacional de casi dos décadas, el entrenador xeneize atribuyó el logro al mérito exclusivo de sus jugadores, destacó a los juveniles y referentes, y advirtió que no hay tiempo para relajarse de cara al duelo ante Independiente Rivadavia.0%0%0%0%0%
Analizó en detalle la conquista internacional obtenida ante Atlético Mineiro. Lejos de adjudicarse el protagonismo, el director técnico repartió méritos entre el plantel, la formación juvenil y el apoyo de la dirigencia.
La emoción por el título y el mérito del plantel
Consultado sobre su emoción en los minutos finales y la necesidad del club por cortar una sequía internacional de 18 o 19 años, Arruabarrena reconoció que se quebró en el banco pero que supo reponerse rápidamente.
Afirmó que la conquista es "mérito exclusivo de los jugadores", a quienes describió como un grupo con futbolistas inteligentes y líderes positivos que supieron revertir un semestre difícil en el que debieron "agachar la cabeza y recibir palos".
Además, remarcó que incluso los diez futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria celebraron a la par, demostrando la unión del equipo.
El análisis táctico frente a Atlético Mineiro
Respecto a si sintió que el equipo borró de la cancha al rival dirigido por Eduardo Domínguez, el técnico explicó que la estrategia fue quitarle la pelota al conjunto brasileño para hacerle daño y contrarrestar el calor y la humedad.
Señaló que Boca fue claro protagonista durante casi todo el encuentro, salvo por un tramo de diez o quince minutos en el segundo tiempo en el que se mostraron algo más pasivos. También valoró el ingreso de los suplentes y consideró que, por las situaciones generadas, el marcador pudo haber sido un poco más holgado.
La identidad de juego y el orgullo por los juveniles
Al ser consultado sobre el sello de su equipo, el "Vasco" sostuvo que la historia de Boca obliga a salir a buscar todos los partidos. Explicó que su idea se basa en tener buen pie para dominar mediante la posesión, aunque también disfrutan del "palo a palo" gracias a la velocidad de sus extremos para atacar los espacios.
En cuanto al aporte de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores —como Di Lollo, Aranda y Delgado—, el DT destacó el trabajo de Boca Predio y bromeó sobre la complicidad que mantiene con los más jóvenes, a quienes llamó cariñosamente "guachiturros" tras contar que intentaron sacarle la medalla y lo empaparon con cerveza en los festejos.
El estado de Leandro Paredes y los referentes en la sombra
Sobre la salida de Leandro Paredes, quien pidió el cambio durante el partido y sufrió un bajón de presión en la zona de conferencias, Arruabarrena detalló que el mediocampista ya se había sentido mareado al cierre del primer tiempo.
Elogió su honestidad para pedir la sustitución cuando le costaba trasladarse y lo definió como un "crack" dentro del campo y un "líder positivo" indispensable en el vestuario.
Asimismo, agradeció el compromiso silencioso de jugadores con menos minutos como Javier García, Nicolás Figal, Milton Giménez y Ángel Romero.
La relación con Riquelme y la grandeza de Boca
Al evaluar el proyecto iniciado a mitad de año junto al presidente Juan Román Riquelme, el entrenador destacó la sintonía entre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, celebrando que hoy tanto el oficialismo como la oposición disfruten de un equipo que identifica a la gente.
Sobre el significado de alcanzar los 19 títulos internacionales y superar a Independiente en la tabla histórica, restó importancia a las estadísticas individuales y aseguró que la verdadera grandeza de Boca radica en su masa popular: hinchas que hacen sacrificios económicos inmensos y trabajan meses para acompañar al equipo a cualquier estadio.
Las comparaciones con Carlos Bianchi y la exigencia inmediata
Ante la consulta sobre las similitudes entre su equipo y los ciclos de Carlos Bianchi, Arruabarrena rechazó cualquier comparación por respeto a la trayectoria del "Virrey", asegurando que no tiene "ni el 5% de su experiencia y sabiduría", aunque admitió compartir similitudes en el manejo grupal.
Finalmente, el técnico dejó en claro que el festejo será breve. Con el ego controlado y consciente de que "el mundo Boca absorbe mucho", anticipó que intentará concentrar al plantel de inmediato para enfrentar este miércoles a Independiente Rivadavia en La Bombonera, advirtiendo que no son invencibles y que tienen por delante un mes decisivo para pelear los playoffs de la liga y la final de la Copa Argentina.
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