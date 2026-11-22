Consultado sobre su emoción en los minutos finales y la necesidad del club por cortar una sequía internacional de 18 o 19 años, Arruabarrena reconoció que se quebró en el banco pero que supo reponerse rápidamente.

Afirmó que la conquista es "mérito exclusivo de los jugadores", a quienes describió como un grupo con futbolistas inteligentes y líderes positivos que supieron revertir un semestre difícil en el que debieron "agachar la cabeza y recibir palos".

Además, remarcó que incluso los diez futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria celebraron a la par, demostrando la unión del equipo.

El análisis táctico frente a Atlético Mineiro

Respecto a si sintió que el equipo borró de la cancha al rival dirigido por Eduardo Domínguez, el técnico explicó que la estrategia fue quitarle la pelota al conjunto brasileño para hacerle daño y contrarrestar el calor y la humedad.

Señaló que Boca fue claro protagonista durante casi todo el encuentro, salvo por un tramo de diez o quince minutos en el segundo tiempo en el que se mostraron algo más pasivos. También valoró el ingreso de los suplentes y consideró que, por las situaciones generadas, el marcador pudo haber sido un poco más holgado.

La identidad de juego y el orgullo por los juveniles