Caravana xeneize en Jardín América

Boca se adjudicó de la Copa Conmebol Sudamericana, un nuevo título para el conjunto guiado por Rodolfo el 'Vasco' Arruabarrena y jugará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la copa Libertadores

sábado 21 de noviembre de 2026 | 22:29hs.

Tras el triunfo por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Colombia, con goles de Ascasibar y Merentiel, fanáticos del elenco 'Xeneize' salieron a las calles a celebrar la consagración ante el equipo brasileño. En el caso de Jardín América la fiesta luego del triunfo congregó a cientos de personas. Amigos y familias se concentraron en el principal paseo público local, donde se tiñó de azul y amarillo. La céntrica plaza Colón de la ciudad de las diagonales fue el epicentro para los hinchas de Boca. Con bocinas, cánticos y chicanas hacia el eterno rival, los hinchas de Boca festejaron con euforia y alegría la vuelta olímpica que consiguió el conjunto argentino en suelo colombiano. De esta manera, Boca es el equipo más ganador de la Copa Conmebol Sudamericana.

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