Caravana xeneize en Jardín América
Tras el triunfo por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Colombia, con goles de Ascasibar y Merentiel, fanáticos del elenco 'Xeneize' salieron a las calles a celebrar la consagración ante el equipo brasileño. En el caso de Jardín América la fiesta luego del triunfo congregó a cientos de personas.
Amigos y familias se concentraron en el principal paseo público local, donde se tiñó de azul y amarillo. La céntrica plaza Colón de la ciudad de las diagonales fue el epicentro para los hinchas de Boca.
Con bocinas, cánticos y chicanas hacia el eterno rival, los hinchas de Boca festejaron con euforia y alegría la vuelta olímpica que consiguió el conjunto argentino en suelo colombiano. De esta manera, Boca es el equipo más ganador de la Copa Conmebol Sudamericana.