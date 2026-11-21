En la Escuela 110 de Posadas se realizó una capacitación sobre Derechos de los niños, niñas y adolescentes y prevención de la violencia

sábado 21 de noviembre de 2026 | 20:08hs.

La Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia llevó adelante una jornada de capacitación en la Escuela 110 “Hipólito Bouchard”, de Posadas, con el fin de brindar herramientas ante posibles casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La actividad estuvo a cargo de la coordinadora de Capacitación de la Ley II-Nº41 Ley Lucio, Vanesa Almirón y estuvo destinada a los alumnos del séptimo grado, tanto en el turno mañana como en el turno tarde.

“Esta jornada forma parte de la serie de talleres que llevamos adelante donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con la Promoción de Derechos, que están destinados a alumnos de sexto y de séptimo grado del nivel primario. En el caso de las escuelas de Posadas hay una gran demanda respecto de las temáticas relacionadas con las violencias y al bullying, por lo que preparamos talleres específicos que son colaborativos, con videos y actividades que a los chicos les atraen con el objetivo de seguir poniendo en evidencia todas las herramientas que hay a disposición para poder protegerlos. El objetivo es que los niños y niñas estén contenidos en estos espacios que se generan”, explicó.

En esa línea mencionó que “en las jornadas que hacemos en Posadas vemos que los niños están preparados, están interiorizados sobre temas como el bullying, pero también nos dimos cuenta que es un espacio donde utilizan su voz y ponen en evidencia situaciones que viven diariamente. En muchos casos nos preguntan qué hacer o cómo actuar para terminar con el bullying”, contó. Durante la actividad en la Escuela 110 también estuvieron presentes la directora del establecimiento educativo, Norma Irala y la docente Fabiana Benítez.

Aportar desde su voz y sus acciones

En el marco de los talleres que se dictan por parte de los profesionales de la Defensoría, que depende del Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia, además se hace foco en las responsabilidades de los NNyA, “les hacemos conocer que ellos también tienen muchas cosas para aportar desde su voz y sus acciones, que pueden cambiar las situaciones que los afecta”, agregó.

Respecto de la Promoción de Derechos, Almirón especificó que “el objetivo es que los niños, niñas y adolescentes sepan cuáles son sus derechos, el alcance de los mismos y sobre cuál es la responsabilidad que tenemos todos los adultos y los organismos que trabajamos con ellos a la hora de defenderlos”. A su vez comentó que la Defensoría Provincial viene encarando estas capacitaciones desde hace unos años, y se resolvió llevarlos adelante en las escuelas primarias y en escuelas secundarias de la provincia. “También se realizan capacitaciones sobre la Ley II-Nº41 Ley Lucio destinados a docentes y en clubes deportivos”, añadió.

Así también sostuvo que “la escuela y los clubes deportivos son lugares donde están mucho tiempo y se dan situaciones de violencia y se generan conflictos. En este contexto vemos que la mayoría de las instituciones educativas están trabajando muy bien, están tratando de erradicar cuestiones como el bullying. Por eso decimos siempre a los chicos que es muy importante que pongan en evidencia cuando hay casos de violencia, que lo cuenten. Hay situaciones que pasan dentro o fuera de la institución y que los docentes no logran evidenciar, por eso es importante que lo comuniquen y cuenten que están pasando. De esa manera los docentes pueden hacer algo al respecto”, subrayó la coordinadora.

Cabe remarcar que los pedidos para acceder a los talleres de parte de las instituciones educativas y de los clubes deportivos se pueden realizar a través del correo de la Defensoría Provincial de los Derechos del NNyA defensoriadennya.misiones@gmail.com, al teléfono 0376 443-3019, por las redes sociales, o personalmente a calle Pablo Allain 4.378, en Posadas.