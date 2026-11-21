La celebración reúne a jóvenes de toda Misiones en una jornada de competencias, espectáculos y elección de los nuevos reyes. El ingreso es mediante la donación de alimentos, ropa o elementos de limpieza.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 17:27hs.

Con delegaciones de distintos puntos de Misiones, comenzó este sábado en Puerto Rico una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Estudiantes, una jornada que combina competencias deportivas, actividades recreativas, propuestas culturales y la elección de los nuevos soberanos estudiantiles. El encuentro se desarrolla en el Centro Deportivo Municipal (CeDeMu) y tiene, además, un objetivo solidario: reunir donaciones para asistir a familias afectadas por los recientes temporales.

Los participantes fueron recibidos durante la mañana por autoridades provinciales y municipales, en el marco de una convocatoria que reúne a representantes de 29 municipios que competirán por los títulos provinciales, junto con alrededor de 15 delegaciones que se sumaron a las distintas actividades previstas.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de la Juventud de Misiones, la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (JUPES) y la Municipalidad de Puerto Rico.

Este año, el festejo estudiantil suma un compromiso con las comunidades afectadas por las inclemencias climáticas. Para ingresar, se solicita la donación de alimentos no perecederos, prendas de vestir o elementos de limpieza. Todo lo recolectado será destinado a familias y municipios misioneros que sufrieron las consecuencias de los recientes temporales asociados al fenómeno de El Niño.

La jornada tendrá su momento central esta noche, con la gala que incluirá presentaciones artísticas, desfile de los postulantes, reconocimientos y la coronación de los nuevos representantes provinciales. La joven elegida como Reina Provincial de los Estudiantes tendrá, además, la oportunidad de representar a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2027, que se realizará en Jujuy.

La agenda de la gala

Desde las 20, el CeDeMu será escenario de la ceremonia central, que comenzará con la apertura oficial, la entrega de premios y reconocimientos.

A las 20.20 está prevista la coreografía de los Reyes de los Estudiantes de Oberá y la presentación de los soberanos provinciales salientes. Luego será el turno de las candidatas a Reina y los candidatos a Rey Provincial, quienes tendrán su primera pasada con uniforme escolar.

El programa también incluirá una presentación de danzas folclóricas a cargo de la delegación de 25 de Mayo, música en vivo del Trío Da Capo y del Ensamble Musical de Puerto Rico, desfile de los postulantes con ropa informal y la participación de reinas invitadas de distintas fiestas provinciales.

Tras las últimas pasadas y las presentaciones musicales, llegará el momento más esperado de la noche: la coronación de los nuevos soberanos provinciales de los estudiantes.