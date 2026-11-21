El ejemplar fue hallado en un establecimiento ganadero, donde lo habían detectado merodeando los animales. Guardaparques comprobaron que estaba en buen estado y lo liberaron en un sector protegido.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 9:29hs.

Foto: Gentileza.

Guardaparques del Parque Provincial Piñalito intervinieron ante la captura de un ejemplar de puma (Puma concolor) en un establecimiento ganadero de Dos Hermanas. Tras comprobar con profesionales que no presentaba lesiones ni requería atención veterinaria inmediata, lo trasladaron y liberaron en un sector protegido.

El procedimiento comenzó a pedido del encargado de la propiedad. Según indicaron los trabajadores, habían visto al felino acechando al ganado, en particular a las crías. Primero intentaron ahuyentarlo y, al no lograrlo, lo capturaron con lazos y lo mantuvieron en un recinto improvisado hasta la llegada de los guardaparques.

Al arribar, el personal confirmó que se trataba de un puma y revisó su estado general. "El animal no presentaba signos aparentes de desnutrición, deshidratación o agotamiento, ni lesiones superficiales que necesitaran atención veterinaria urgente", explicaron en un comunicado. Luego de labrar el acta correspondiente, los agentes resolvieron trasladarlo a otro sector.

"Para reducir el estrés durante el procedimiento, colocaron al puma en una jaula metálica cubierta con una manta, que limitó los estímulos externos. Después lo llevaron hasta el lugar elegido para su liberación, donde se tomaron las medidas de seguridad necesarias", precisaron.

Cuando abrieron la jaula, el animal salió por sus propios medios y se internó rápidamente en la selva. En ese contexto, el Ministerio de Ecología recordó que, ante la presencia de fauna silvestre en una situación de conflicto, se debe avisar a las autoridades y evitar capturar o manipular a los animales.

