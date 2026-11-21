Las semifinales de veteranos definirán a los finalistas de las distintas categorías este sábado en Jardín América. El domingo, Timbó recibirá a Jardín América en el clásico local por la Liga Regional de Puerto Rico, en un partido clave para las aspiraciones del Lobo.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 9:22hs.

La Asociación de Fútbol de Veteranos de Jardín América definirá a sus finalistas este fin de semana. Con las semifinales en juego, este sábado es la convocatoria en el predio en el cual reúnen mucho público en apoyo a los equipos.

De esta manera, se conocerán los finalistas en cada una de las categorías. Con cotejos por la Copa de Oro y de Plata en la categoría Intermedia, también se definirán en Veteranos los puestos del 5to al 8vo tanto en copa de Oro como de Plata. Misma situación para la categoría Super Veteranos.

Cabe destacar que el predio cuenta con 4 canchas, brindan cada fin de semana un gran espectáculo deportivo y congrega público de distintos municipios de la zona. Además, empezó a contar con transmisión en vivo por YouTube de un partido por sábado y es un gran paso para apoyar el fútbol jardinense.

Por otra parte, con respecto a la Liga Regional de Puerto Rico, este domingo se desarrollará el clásico de la ciudad. El Club Timbó recibirá en su casa al Club Jardín América en un compromiso que promete ser apasionante ya que será posiblemente el último encuentro entre ambos elencos de este año.

El cotejo iniciará a partir de las 19 horas en la cancha del 'Verde'. Timbó tiene 3 puntos, mientras que Jardín cuenta con 0 unidades e Hipólito Yrigoyen tiene 3 puntos. El 'Lobo' tiene que ganar para tratar de clasificar a semifinales.