El atraso en pagos bajó por segundo mes consecutivo, según el BCRA. También aumentó la refinanciación de créditos para hogares endeudados.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 7:58hs.

Imagen referencial.

La morosidad de los hogares registró un nuevo descenso en septiembre y cerró el tercer trimestre en 12,2%, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La baja fue de 0,61 puntos porcentuales frente a agosto y se convirtió en la segunda consecutiva.

Pese a ese retroceso, el indicador todavía está 4,9 puntos porcentuales por encima del registrado en septiembre de 2025. El BCRA señaló que durante el mes cayó 4,03% el saldo real de los préstamos familiares en situación irregular, mientras que el financiamiento total a ese segmento creció 0,74% en términos reales.

El informe también destacó el avance de las refinanciaciones, que permiten reorganizar las deudas y modificar sus condiciones de pago. En septiembre, los créditos refinanciados representaron el 3,9% del total de los préstamos a las familias, muy por encima del promedio de la última década, cercano al 1%.

A su vez, las refinanciaciones de préstamos que ya estaban en situación irregular alcanzaron el 24,1% de esa cartera. El promedio de los últimos diez años fue del 16%. El Banco Central indicó que la baja de la mora se dio en un contexto de refinanciaciones y de traspaso de parte de la cartera irregular a partidas fuera de balance por parte de algunas entidades.

La mora empresarial tuvo un leve aumento

La evolución fue distinta para las empresas. Su indicador de irregularidad subió 0,02 puntos porcentuales respecto de agosto y cerró septiembre en 3,82%.

En la comparación interanual, la mora empresarial aumentó 2,2 puntos porcentuales. Así, mientras el atraso en los pagos de los hogares mostró una baja mensual, ambos segmentos todavía registran niveles superiores a los de un año atrás.