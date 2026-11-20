Los Globales cayeron hasta 2,2%, el Merval acumula 13,3% de pérdida en el mes y la brecha cambiaria ya está arriba del 11%.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 13:54hs.

Los bonos soberanos en dólares profundizaron este viernes su caída en Wall Street y el riesgo país volvió a perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos, un nivel que no se veía desde hacía más de un año. El indicador llegó a marcar 1.038 puntos, con un salto cercano al 11% en una sola rueda.

El día anterior ya había subido casi 10%, al pasar de 848 a 931 puntos. La última vez que se había ubicado por encima de los 1.000 fue el 24 de octubre de 2025, en la jornada previa a las elecciones legislativas que ganó el oficialismo y en medio de la asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos.

Para dimensionar el deterioro alcanza con mirar julio, cuando el riesgo país tocó un mínimo de 402 puntos, su valor más bajo en más de ocho años. Desde entonces más que se duplicó. El índice lo elabora el banco J.P. Morgan y mide la diferencia de tasa que pagan los bonos argentinos frente a los del Tesoro estadounidense, considerados los más seguros. Cuanto más alto el número, más caro le sale al país endeudarse.

Un círculo vicioso para las cuentas del Gobierno

Los títulos Globales, que se emiten bajo legislación de Nueva York, cayeron hasta 2,2%, mientras que los Bonares, que se rigen por ley local, cedieron 1%. En las primeras horas de la rueda, algunos papeles llegaron a perder más de 3%.

El problema es que el escenario se retroalimenta. Con un riesgo país más alto, el Gobierno se aleja de la posibilidad de volver a los mercados internacionales de deuda o de refinanciar en el mercado local los abultados vencimientos que tiene por delante. Eso alimenta entre los inversores la sensación de que el programa financiero 2027, que presentaron meses atrás el ministro Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, todavía no está cerrado.

A esa incertidumbre se suma el clima político. Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, explicó que “el desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027”. Y agregó: “El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda”.

Dólar al alza y acciones en rojo

El golpe no fue solo local. El analista financiero Javier Timerman consideró que “estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”. Operadores del mercado vincularon el panorama con el escepticismo de los inversores hacia las empresas de inteligencia artificial, y sostuvieron que la salida a bolsa de Anthropic no alcanzó para revertir esas expectativas negativas.

En el mercado cambiario, el Banco Nación ajustó el dólar oficial a $1.540 para la compra y $1.590 para la venta, mientras que el mayorista avanzó a $1.563 y $1.572. El blue se afianzó por encima de los $1.600. La brecha con el dólar contado con liquidación se ubicó en torno al 11%, impulsada por una mayor dolarización de las empresas.

En la bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedió 1,6% hasta los 79.843 puntos y acumula una pérdida de 13,3% en lo que va del mes. Medido en dólares, bajó 1,8% hasta los 46 puntos. Las acciones y los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron de manera dispar, luego de los fuertes derrumbes del jueves, cuando algunos papeles se hundieron hasta 10,4%.