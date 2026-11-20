El oncólogo Diego Farelluk, del Instituto Misionero del Cáncer (IMC), advirtió sobre la llegada tardía de pacientes al diagnóstico y remarcó que los controles tempranos permiten aumentar las posibilidades de cura.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 12:16hs.

En el marco del Mes Azul, dedicado a la concientización sobre el cáncer de próstata, este viernes se desarrolló la tercera Jornada de Uro-Oncología en el Instituto Misionero del Cáncer (IMC), en Posadas. El encuentro reunió a profesionales de distintas especialidades para abordar la prevención, el diagnóstico y las alternativas terapéuticas de una de las enfermedades oncológicas de mayor incidencia entre los hombres.

“Casi un 60% de los pacientes consultan con estadios avanzados de la enfermedad. Por eso es muy importante hacerse el control de PSA en sangre, porque nos permite detectar el cáncer en etapas tempranas y darle al paciente la posibilidad de curarse”, señaló el médico oncólogo Diego Farelluk, en diálogo con El Territorio.

El especialista indicó que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre los tumores masculinos, tanto en el Instituto Misionero del Cáncer como a nivel nacional. En cuanto a la atención que brinda el establecimiento, precisó que aproximadamente la mitad de las personas que reciben asistencia provienen del interior de Misiones. Para responder a esta demanda, el centro cuenta con profesionales de distintas áreas que intervienen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

“El screening se realiza en personas a partir de los 50 años y hasta los 75. Hay que tener en cuenta que quienes tengan antecedentes familiares de primer grado con cáncer de próstata deben comenzar con el testeo a partir de los 45 años”.

La prueba consiste en una extracción de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), un indicador que contribuye a identificar posibles alteraciones de la próstata. Su utilización como herramienta de detección permite orientar la evaluación médica y avanzar con otros estudios cuando resulta necesario. En ese sentido, el diagnóstico oportuno constituye uno de los principales ejes de las acciones preventivas.

“En relación con el tratamiento, podemos dividirlo en dos grupos. Para los tumores localizados en la próstata se puede brindar tratamiento quirúrgico o radiante. En pacientes con estadios avanzados, cuando la enfermedad ya pasó a otras partes del cuerpo, podemos ofrecer otras alternativas”.

Entre las opciones para los casos más complejos se encuentran la deprivación androgénica, la quimioterapia y, en determinadas situaciones, la radioterapia. A estas posibilidades se suman los radiofármacos y las terapias dirigidas a mutaciones genéticas específicas, que representan nuevas herramientas para el abordaje oncológico. La elección depende de las características del tumor y de la evaluación de cada paciente.

“Nosotros brindamos una atención multidisciplinaria, en la que participan otras especialidades, como urología, el servicio de imágenes, radioterapia y patología. Siempre tratamos de ofrecer este tipo de atención a los pacientes”.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones sobre epidemiología, prevención, estudios por imágenes, cirugía y radioterapia en tumores localizados. El programa también incluyó el abordaje de las recaídas bioquímicas, los tratamientos para enfermedades resistentes y las aplicaciones de la medicina nuclear, con la participación de profesionales vinculados a estas áreas.

“Nuestro desafío hoy en día es que las personas puedan llegar a hacerse el testeo del PSA. Justamente durante este mes estuvimos realizando una campaña en el hospital que tuvo una alta concurrencia de personas para detectar patologías prostáticas”, destacó el oncólogo.

Las actividades de noviembre buscaron acercar información a la población masculina y promover las consultas médicas antes de la aparición de complicaciones. La detección temprana resulta fundamental para ampliar las posibilidades de tratamiento, especialmente frente a la proporción de pacientes que llegan a los servicios especializados cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

“Es un estudio sencillo, una extracción de sangre, nada más que eso. Nos permite detectar la enfermedad en estadios tempranos y eso repercute en la sobrevida del paciente, con altas posibilidades de cura que rondan el 90%”, el especialista.

Hospital Madariaga

Por su parte, el Servicio de Urología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga registró más de 500 hombres que se realizaron estudios prostáticos durante la campaña de Noviembre Azul. La propuesta estuvo destinada a varones desde los 40 años, con atención por demanda espontánea, sin turno previo, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 16.

Durante las dos semanas centrales de noviembre, los controles incluyeron análisis de sangre y orina, además de un examen físico. El jefe del servicio, Marcelo Cabañas, destacó la importancia de “consultar aun sin tener síntomas”, debido a que la enfermedad puede desarrollarse silenciosamente durante sus primeras etapas.

La convocatoria también contó con la participación de médicos residentes de Urología, quienes difundieron mensajes a través de las redes sociales para incentivar la asistencia y derribar los prejuicios asociados a los controles masculinos. La cantidad de personas atendidas reflejó una importante respuesta a la iniciativa.