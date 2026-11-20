La comunidad se prepara para compartir su historia, su fe y su patrimonio. La actividad se llevará a cabo el lunes 7 de diciembre a las 9:30. El recorrido es con bono contribución por parte de los visitantes

viernes 20 de noviembre de 2026 | 10:39hs.

La comunidad de Tres Capones se prepara para compartir su historia, su fe y su patrimonio. Por ese motivo, la Parroquia del Manto Protector de La Madre de Dios y Siempre Virgen María, perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, invita a participar de una visita guiada al templo y al cementerio católico ortodoxo.

La actividad se llevará a cabo el lunes 7 de diciembre a las 9:30 y el punto de encuentro será el Cementerio Ortodoxo. De esta manera, el recorrido comenzará en el lugar donde descansa la memoria fundacional del pueblo, para luego continuar por los espacios más emblemáticos de la parroquia.

En primer lugar, los visitantes podrán conocer el Cementerio Católico Ortodoxo, fundado en 1904, donde descansan los fundadores y pioneros de la comunidad. Así, a través de sus tumbas y sus cruces, se podrá reconstruir el origen y el esfuerzo de quienes llegaron primero a estas tierras.

Posteriormente, el recorrido permitirá apreciar la campana histórica, donada por el zar Nicolás II, una pieza que no solo marca el tiempo de la liturgia, sino que también conecta a Tres Capones con la historia de Rusia y con la tradición ortodoxa que trajeron sus inmigrantes.Asimismo, se podrán contemplar los iconos del Monte Athos, dos obras realizadas especialmente para la parroquia y enviadas en 1910.

Por lo tanto, se trata de un patrimonio religioso y artístico de gran valor, que se conserva hasta la actualidad como símbolo de identidad y devoción. Finalmente, la visita recordará que en el predio de la iglesia funcionó la primera escuela del pueblo, por lo que el templo no solo fue un espacio de fe, sino también un lugar de educación y de encuentro comunitario.

La propuesta no es solo un paseo, sino una oportunidad para comprender cómo la fe, la cultura y la historia se entrelazan en Tres Capones. La visita es con bono contribución. Para informes y reservas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3754 578931.