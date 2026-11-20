Una encuesta del Indec reveló que empeoraron las perspectivas empresariales sobre la producción y la demanda interna para los próximos meses. Además, aumentó la preocupación por la competencia de productos importados y el posible impacto en el empleo.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 9:44hs.

Las perspectivas de la industria manufacturera argentina muestran nuevas señales de deterioro. Según una encuesta de tendencias de negocios realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante octubre, los empresarios del sector prevén un escenario complejo para los próximos meses, con expectativas desfavorables sobre la producción y la demanda interna.

El relevamiento indicó que el 52,7% de los industriales identificó la insuficiencia de la demanda interna como el principal factor que limita la producción. En segundo lugar apareció la competencia de productos importados, mencionada por el 11,2% de los consultados, mientras que la incertidumbre económica ocupó el tercer puesto, con el 6,9%.

En cuanto a las perspectivas para el período comprendido entre noviembre y enero, apenas el 12,8% de los empresarios espera un aumento de la producción. Se trata del registro más bajo desde diciembre del año pasado. Por su parte, solo el 12,5% proyecta una recuperación de la demanda, el porcentaje más reducido desde que se realizan estas mediciones.

La encuesta también reflejó una mayor preocupación por el mercado laboral. El 16,4% de los industriales anticipó una disminución del empleo, frente al 13,9% registrado en el relevamiento anterior.

En relación con la situación actual, las respuestas mostraron pocas variaciones en los niveles de pedidos y el acceso al financiamiento, aunque se observaron algunas mejoras en las exportaciones. Pese a que aumentó levemente la proporción de empresarios que espera una mejora en la situación de sus negocios, el Indicador de Confianza Empresarial del Indec registró una contracción y alcanzó su tercer peor resultado del año.

Un sector que todavía no logra recuperarse

Los últimos datos oficiales mostraron que, pese a una mejora mensual en septiembre, la producción industrial acumuló una caída del 3,2% durante el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores.

Además, un informe de la consultora I+D señaló que la actividad manufacturera atraviesa una contracción ininterrumpida desde el primer trimestre de 2025 y se encuentra un 16,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017.

Un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires también identificó diferencias entre los sectores industriales según su exposición al comercio exterior.

Entre 2022 y 2026, los rubros que compiten directamente con productos importados registraron una caída de la producción del 19%, mientras que los orientados principalmente al mercado interno retrocedieron un 12,2%. En contraste, las actividades con una participación considerable de las exportaciones lograron una mejora del 2,5%.

El informe advirtió que la pérdida de participación de la producción nacional frente a las importaciones puede profundizar la caída de la actividad, los ingresos y el consumo interno. En ese contexto, señaló que mejorar la competitividad, recuperar los salarios reales, facilitar el acceso al crédito y promover inversiones aparecen como factores relevantes para impulsar la actividad industrial y el empleo.