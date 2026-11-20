Con más de 70 vehículos inscriptos, provenientes de distintos puntos del país y la región, la tercera edición del encuentro ya despliega toldos, mates y anécdotas frente al río Paraná. El encuentro arranca hoy y se extiende hasta el domingo, cuyo cierre será abierto al público general a partir de las 15.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 9:06hs.

Con el mate listo, los toldos desplegados y el río Paraná como telón de fondo, este jueves por la tarde comenzaron a arribar al Complejo Camping Costa Sur los primeros viajeros para participar de la tercera edición de "Posadas Rodante". El encuentro reúne a más de 70 tripulaciones inscriptas de distintos puntos de la región y el país, en una propuesta que combina camaradería, gastronomía local, actividades recreativas y exhibición de vehículos.

Desde las primeras horas, el predio municipal empezó a poblarse de motorhomes y casillas rodantes, cargando el ambiente de anécdotas de ruta y expectativas por tres jornadas pensadas a medida de quienes eligen viajar sin ataduras.

Uno de los principales impulsores de la convocatoria -en articulación con los responsables del Complejo Costa Sur- es el obereño Luis "Nacho" Recalde, quien movió sus contactos en el ambiente para sumar amigos de toda la provincia. "Estoy desde el 2007 recorriendo el país con este estilo de vida, llevando la casa a cuestas. Venimos desde Oberá con un grupo de amigos a este lugar hermoso", expresó con entusiasmo.

A pocos metros, compartiendo parcela y toldo para optimizar el espacio del predio, se instaló Luis "Conejo" Castro, oriundo de San Pedro, quien celebró poder sumarse finalmente tras haberse perdido ediciones anteriores: "Por amigos me enteré de este encuentro. En esta oportunidad amenazaban las lluvias, pero acá estamos firmes". Para ambos, el mayor valor del evento pasa por el vínculo humano: "Este encuentro genera una comunidad. Nos hacemos amigos, compartimos mates, experiencias y alegrías", resumió Recalde.

Elogios a los servicios de Costa Sur

Quienes ya llevan días instalados en el complejo coincidieron en destacar el nivel de infraestructura, limpieza y seguridad del espacio municipal. Es el caso de Augusto, vecino de Aristóbulo del Valle, que llegó de manera anticipada tras participar de un encuentro en Santa Ana (Chajarí, Entre Ríos) y ahora comparte mesa junto a su esposa y amigos llegados desde Mar del Plata: "La atención es muy buena, los baños están impecables, hay parrilla, agua y luz; tenés todo en perfectas condiciones. La verdad es que felicito a los posadeños por esto".

En la misma sintonía, Luis Castro remarcó las bondades del lugar para los viajeros de paso y el presente turístico de la capital misionera: "Es un lugar espectacular, sobre todo para pernoctar. Posadas es una ciudad hermosa, está cada vez más bonita y es cierto; a quien me pregunta, siempre se lo digo".

Por su parte, "Nacho" Recalde subrayó la logística integral dispuesta para esta edición: "Estar cerca del río es una bendición. Este predio, con lo cuidado que está y las instalaciones que tiene, más la organización en seguridad, salud y la carpa que se va a armar para compartir momentos de camaradería, es realmente espectacular".

Con un clima de celebración que promete marcar un antes y un después para el turismo rodantero en la región, el evento tendrá su gran cierre abierto al público general este domingo 22 de noviembre, a partir de las 15. Vecinos y turistas podrán acercarse libremente al Camping Costa Sur para recorrer por dentro las casillas rodantes y motorhomes, dialogar con los viajeros y conocer de cerca cómo es vivir sobre ruedas.