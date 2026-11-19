Los datos preliminares, son favorables al Frente de Docentes Misioneros, en las dos ramas educativas. Recuerdan que recibió pleno acompañamiento del Movimiento por lo que Viene

jueves 19 de noviembre de 2026 | 22:05hs.

El apoyo brindado por Passalacqua

El Frente de Docentes Misioneros (Fredomis), alineado con el oficialismo provincial y apoyado directamente por Hugo Passalacqua, logró imponerse este jueves 19, en las dos ramas educativas. Se lee como un triunfo que representa el primer éxito electoral del Movimiento por lo que Viene, la fuerza que lidera el mandatario provincial. Tras el resultado de los comicios docentes desarrollados en esta jornada se destacó que “la victoria cobra particular relevancia en el marco del reacomodamiento político misionero. El Movimiento por lo que Viene transita una etapa de afianzamiento, producto de la reorganización de las fuerzas locales y el surgimiento de nuevos espacios de representación. Ante ese panorama, las elecciones docentes asomaban como una de las primeras pruebas para calibrar el poder de movilización y la inserción territorial del flamante armado”.

Los datos

La jornada electoral arrojó los siguientes datos preliminares, favorables a Fredomis en ambos niveles. Se detalló que en Educación Primaria, la nómina cosechó 4.778 sufragios frente a los 3.444 de la principal lista opositora, marcando una brecha de 1.334 votos. En Educación Secundaria y Superior, reunió 3.027 votos contra 2.362, fijando una distancia de 665 apoyos. En este último tramo, con 43 de 63 mesas escrutadas, el reporte provisorio de la Junta Electoral le asignaba al frente oficialista más del 54% de las preferencias registradas.

Asistentes

â€‹La contienda convocó a más de 30 mil docentes habilitados para sufragar a lo largo de 145 mesas distribuidas en el territorio provincial. En las urnas se dirimían las vocalías docentes en el Consejo General de Educación (CGE) y las representaciones en las Juntas de Clasificación y Disciplina, órganos determinantes para la carrera magisterial, los esquemas de valoración, legajos profesionales y diversas aristas del quehacer escolar.

â€‹Se detalló que en Fredomis se alinearon diversos sectores opositores, canalizando posturas críticas hacia el espacio gubernamental.

Respaldo abierto

Una de las particularidades de esta contienda electoral, es que el propio Passalacqua exteriorizó el respaldo al frente docente, acompañando a los postulantes y sumándose al acto de cierre de campaña en las instalaciones de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM).

â€‹En dicho acto, Passalacqua destacó el rol central de los educadores, evocó sus 19 años de trayectoria en el aula y reconoció la labor cotidiana de quienes sostienen la educación misionera. El gobernador remarcó el aspecto humano de la docencia, la cercanía con cada comunidad y el esfuerzo de quienes se desempeñan en las zonas más postergadas o recónditas de la provincia.

Desde el entorno del oficialismo provincial se planteó que la construcción política de Passalacqua y destacan el valor de este resultado electoral.

Por eso, el éxito de Fredomis se concibe como el primer respaldo en votos directos cosechado por una opción identificada con el proyecto de Passalacqua.

Resultados oficiales en Secundaria y Superior

Según los datos oficiales publicados por la Junta Electoral Docente, Rama Educación Secundaria y Superior, con 43 de 63 mesas con acta y 3.274 votantes consignados, los resultados fueron:

Vocal del CGE

* Lista 22 - FREDOMIS: 54,87% - 1.796 votos

* Lista 23 - Docentes Autoconvocados Misiones: 43,63% - 1.428 votos

* En blanco: 22 votos - 0,67%

* Observados: 17 votos - 0,52%

* Impugnados: 7 votos - 0,21%

* Nulos o mixtos: 3 votos - 0,09%

* Total registrado por cargo: 3.273

Vocal de Junta de Clasificación y Disciplina

* Lista 22 - FREDOMIS: 55,04% - 1.802 votos

* Lista 23 - Docentes Autoconvocados Misiones: 43,46% - 1.423 votos

* En blanco: 22 votos - 0,67%

* Observados: 17 votos - 0,52%

* Impugnados: 7 votos - 0,21%

* Nulos o mixtos: 3 votos - 0,09%

* Total registrado por cargo: