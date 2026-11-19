Empresarios, profesionales y especialistas advirtieron sobre la necesidad de ampliar la generación eléctrica y definir inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento industrial y productivo de la provincia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:06hs.

Se plantearon las restricciones del sistema energético provincial y su impacto sobre la competitividad. Fotos: María de Perini.

La jornada “Misiones: Energía, Desarrollo y Decisiones” se realizó este jueves 19 de noviembre en Posadas, con una agenda que reunió análisis económicos, exposiciones técnicas y propuestas vinculadas con el sistema energético provincial.

El encuentro reunió a representantes del sector empresario, profesionales y especialistas para analizar las condiciones energéticas de la provincia y su relación con las perspectivas de crecimiento productivo.

La actividad se realizó en el Centro Cultural La Estación, en el auditorio Tierra sin Mal, con una convocatoria impulsada por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones (CPIM) y la Universidad Nacional de Misiones (Unam), entre otras instituciones.

Uno de los ejes centrales es el costo que representan las restricciones energéticas para la economía misionera.

La disponibilidad y el precio de la energía inciden sobre los costos operativos de las empresas, la competitividad de las industrias y las posibilidades de incorporar inversiones. En ese contexto, la discusión apuntó a identificar las limitaciones actuales y las condiciones necesarias para sostener el desarrollo de las actividades productivas.

La agenda propuso abordar el problema desde distintas perspectivas. A las exposiciones económicas se sumaron análisis técnicos sobre la realidad energética provincial, el potencial de generación y el papel que podría desempeñar la hidroelectricidad en una estrategia de desarrollo de largo plazo.

El costo energético y las condiciones para crecer

El primer bloque de exposiciones contempló una entrevista sobre las perspectivas de crecimiento de Misiones, a cargo del periodista Marcelo Almada, de Misiones Online. Participaron el ingeniero Dionel Kimmich, en representación de la CEM, y Alberto Squillaci, representante de Camarco Delegación Misiones.

Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe de Ieral Nea de la Fundación Mediterránea, presentó un análisis sobre la economía misionera y el costo de las restricciones energéticas. La exposición incorporó la dimensión económica de un problema que atraviesa a los sectores comerciales, industriales y productivos.

Posteriormente, el doctor ingeniero Martín Rodríguez Paz, del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, abordó la realidad energética provincial.

El programa continuó con una exposición sobre el potencial energético de Misiones y el papel de la hidroelectricidad, a cargo de los ingenieros Roberto Cabral y Eduardo Toledo, representantes de la Unam.

Corpus-Pindo-í y el antecedente de 1996

La discusión sobre las alternativas de generación también incorpora el proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindo-í.

La propuesta forma parte de uno de los debates de mayor alcance territorial y político para Misiones, tanto por sus implicancias energéticas como por los antecedentes sociales e institucionales que condicionan cualquier iniciativa de este tipo.

La agenda incluyó una presentación titulada “De Corpus a Pindo-í: otro proyecto, otro contexto”, a cargo del ingeniero Lionel Ciampi, quien expuso sobre una iniciativa vinculada con el desarrollo regional sustentable.

El abordaje del tema requiere recuperar el antecedente del plebiscito provincial de 1996 y el marco legal vigente.

En ese sentido, el debate comprendió distintas dimensiones, entre ellas, la viabilidad técnica y económica de las iniciativas, las inversiones necesarias, la capacidad de generación eléctrica, la creación de empleo y las consecuencias territoriales y ambientales.

De los diagnósticos a las decisiones

El último tramo de la jornada fue la ponencia “Del diagnóstico a la acción: las decisiones que Misiones necesita”. El espacio planteó la necesidad de vincular los análisis económicos y técnicos con definiciones que permitan establecer prioridades para el desarrollo energético provincial.

La discusión adquiere relevancia en una provincia cuya actividad económica depende de condiciones de abastecimiento energético para sostener la producción, ampliar su capacidad industrial y atraer nuevas inversiones.

En el espacio se buscó determinar qué alternativas cuentan con respaldo técnico y económico, cuáles requieren estudios adicionales y qué decisiones institucionales serían necesarias para convertir las propuestas en proyectos concretos.