En el Banco Provincial de Prótesis, Materiales Ortopédicos y de Osteosíntesis un equipo interdisciplinario acompaña a personas de toda Misiones desde las primeras evaluaciones hasta la adaptación y el uso de los dispositivos. En cinco años de funcionamiento registraron 1.300 pacientes y entregaron más de 600 elementos, en un proceso que combina atención médica, rehabilitación, asistencia psicológica y seguimiento

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:10hs.

La paciente usa prótesis hace seis meses y volvió al consultorio por un ajuste en su prótesis. // Fotos: Julián Grondona

Aprender a caminar nuevamente implica mucho más que adaptarse a una pieza que reemplaza una parte del cuerpo. Para una persona que atravesó una amputación, recuperar la movilidad supone transitar un proceso físico y emocional que requiere tiempo, entrenamiento y acompañamiento. En el Hospital Madariaga, ese camino comienza mucho antes de recibir una prótesis y continúa después de la entrega, con controles y ajustes para que el elemento se adapte a las necesidades de cada paciente.

Allí, cada consulta responde a una necesidad diferente. Mientras un hombre que perdió la pierna derecha por encima de la rodilla regresó para resolver molestias que le provocaba el encaje de su prótesis, una mujer que lleva seis meses utilizando una volvió para una revisión porque, tras reducirse el volumen de su muñón, el elemento había dejado de ajustarse correctamente. Mientras que en el gimnasio otro paciente realizaba ejercicios y pruebas de equilibrio, fuerza y movilidad bajo la supervisión del kinesiólogo como parte de las evaluaciones previas a la indicación de una prótesis. Son distintas etapas de un mismo recorrido, en el que intervienen profesionales de varias disciplinas y que tiene como objetivo que cada persona pueda recuperar, en la medida de sus posibilidades, autonomía para desenvolverse en la vida cotidiana.

El Territorio estuvo en el consultorio y acompañó a un grupo de profesionales que tiene a cargo esta tarea y que atiende no sólo a pacientes que sufrieron amputaciones provocadas por accidentes, sino también por enfermedades o condiciones congénitas. Son de todas las edades y llegan cada día de toda la provincia.

Roberto Gisin, coordinador de Programas Especiales del Parque de la Salud, explicó que el ingreso al programa comienza con una evaluación integral para determinar si el paciente está en condiciones físicas, clínicas y psicológicas de recibir y utilizar el elemento. El equipo está conformado por médicos, psicólogos, kinesiólogos, licenciados en prótesis y ortesis y personal administrativo, además de trabajar de manera articulada con el Servicio Social del hospital.

La primera etapa consiste en conocer la situación de cada persona, realizar la prescripción y determinar qué tipo de prótesis necesita. Si está en condiciones de avanzar, se toman las medidas y se confecciona un molde de yeso que luego se utiliza para elaborar una primera pieza de prueba. Esa instancia permite comprobar el ajuste, detectar posibles molestias y realizar las correcciones necesarias antes de terminar el elemento definitivo. Esto está a cargo de los licenciados en prótesis y ortesis Diego Cena y Marina Neumann.

“Se programa semanalmente una cantidad de pacientes, se lo citan y vemos si es para revisión, el paciente nos informa cuál es la molestia o cuál es el problema que está teniendo y se hacen los ajustes necesarios. Pacientes que ya vienen usando de larga data, se evalúa si sigue sirviendo o si necesita un nuevo pedido”, contaron.

En el consultorio, el trabajo cotidiano incluye también la preparación de los moldes y los ajustes de los dispositivos, para lo cual los profesionales cuentan con un bolso que funciona como un pequeño taller portátil. Allí llevan vendas de yeso, tijeras, llaves Allen, pinzas, corta caños, pegamento, materiales de protección y acolchado, anteojos y herramientas eléctricas para realizar cortes o adaptar las piezas plásticas según cada necesidad.

Neumann explicó que en los pacientes nuevos se toman los moldes y las medidas para iniciar la confección en el taller, luego se realiza una prueba con una pieza provisoria, durante la cual se evalúa cómo se adapta al muñón y si genera molestias cuando la persona apoya y descarga el peso. A partir de esa experiencia se registran las modificaciones necesarias y, una vez que el resultado es satisfactorio, se termina el trabajo.

Si todos los pasos son sorteados con éxito, los pacientes pueden ya tener su prótesis en el período de 30 días, pero para ello es necesario ciertos requisitos previos. “Las condiciones son que el muñón esté óptimo, que ellos estén bien de salud, que se puedan parar, que hayan hecho la rehabilitación, que no estén pasando por un proceso de depresión porque eso también entorpece a veces el equipamiento de la rehabilitación y todo lo que conlleva”, acotó Neumann.

En esa misma línea, agregó: “Nosotros ponemos de nuestra parte en hacer la prótesis, pero el paciente tiene que tener la voluntad de entrenar, de tener paciencia, que si le molesta no caer en caer en que no la quiere usar. Es un cuerpo extraño que tiene que aprender a usarlo y más cuando son amputados sobre rodilla cuesta que aprendan a caminar con eso”.

Uno de los cambios más habituales, contaron, se produce durante los primeros meses de uso, especialmente en quienes reciben su primera prótesis, porque el muñón suele reducir su volumen a medida que comienza la adaptación. En esos casos puede ser necesario modificar el cono, que es la parte de la prótesis donde se aloja el muñón, para evitar que quede flojo o genere incomodidad.

Los tiempos de recambio varían según la edad, la actividad física y el uso que cada persona le da al elemento. Es así que, en promedio, una prótesis puede requerir una renovación cada un año y medio o dos, aunque un adulto con menor nivel de actividad puede conservarla durante tres o cuatro años. “Todo depende también del uso que le dé el paciente, cuanto más joven el nivel de actividad es más alto. Los chiquitos son más activos, la rompen más rápido que un adulto. Un adulto quizás puede pasar 3 o 4 años y está bien su prótesis, la termina cambiando porque adelgazó o engordó o lo que sea, pero raramente porque la haya roto. Sí los pies sufren un desgaste, también dependiendo del paciente”, agregó la profesional.

Accidentes y diabetes

Consultado acerca de las causas más frecuentes de amputación de alguna extremidad, Gisin detalló que en entre los jóvenes predominan los accidentes de tránsito, mientras que en los adultos mayores la diabetes aparece como uno de los motivos más frecuentes. En los niños se enumeran razones congénitas, accidentes domésticos y por meningitis meningocócica.

“Tenemos un total de registrados 1.300 pacientes atendidos en este consultorio, pacientes de todos los tipos, con amputaciones desde un dedo hasta las dos piernas o dos brazos. Y ya se entregaron más de 600 elementos en los cinco años que estamos efectivamente funcionando”, precisó Gisin.

El programa recibe tanto a personas sin cobertura médica como a pacientes que tienen obra social o algún otro sistema de salud y que concurren al Madariaga para la evaluación y prescripción, mientras que la fabricación puede quedar a cargo de una ortopedia que trabaja con su cobertura.

La pérdida de una parte del cuerpo no termina en las consecuencias físicas y funcionales, para muchas personas representa una ruptura con la imagen que tenían de sí mismas y con las actividades que realizaban antes de la amputación, por lo que el acompañamiento psicológico ocupa un lugar importante en el trabajo del equipo.

Gisin explicó que una psicóloga participa de la evaluación inicial y realiza el seguimiento de los pacientes, aunque también se articulan acciones con profesionales de hospitales del interior para garantizar la continuidad de la atención cerca de sus lugares de residencia. La intervención contempla, además, a los familiares, porque la situación repercute en todo el entorno afectivo.

“Sin contar que un alto número de jóvenes tienen edad productiva y que por ahí mucha gente que no tiene obra social porque trabaja de changarines y cosas así y que dependen del elemento para trabajar en un lugar nuevamente. Les corta no poder trabajar y a veces por un tiempo prolongado, eso afecta la economía de la familia, ya que tienen que buscar otros recursos y es una cuestión más compleja”, reconoció.

Rehabilitación antes y después de la prótesis

El trabajo de los kinesiólogos comienza incluso antes de que el paciente tenga el elemento y uno de ellos, Miguel Paredes, explicó que en esa primera etapa se realiza una evaluación preprotésica para conocer el estado físico de la persona, su equilibrio, fuerza muscular y grado de movilidad, además de observar si puede desplazarse con muletas, andador o si necesita una preparación más prolongada porque utiliza silla de ruedas.

“Una vez el paciente logra tener básicamente esa fuerza, equilibrio y control total corporal, le damos el apto para el uso de una prótesis”, sostuvo.

En el caso observado por El Territorio, el paciente ya reunía las condiciones generales para avanzar, aunque fue necesario corregir el vendaje del muñón, una práctica fundamental para reducir su volumen y facilitar posteriormente el ajuste del elemento. Después de esas indicaciones, se establece una nueva consulta para comprobar la evolución y determinar si está en condiciones de comenzar la etapa de equipamiento.

“Una vez que el paciente se se lo equipa, depende el tipo de amputación o el tipo de prótesis que se le pone, empieza el entrenamiento que consiste en que el paciente pueda aprender por sus propios medios a colocarse la prótesis, que parece algo sencillo, pero en muchos casos no lo es, sobre todo en las personas amputaciones sobre rodilla”, dijo. El objetivo es que pueda movilizarse con los apoyos que necesite, ya sean muletas o andador, y que, cuando sus condiciones lo permitan, logre caminar sin asistencia.

Paredes indicó que la evolución depende de cada caso, porque las personas mayores o quienes tienen otras patologías pueden necesitar más tiempo y acompañamiento. También influye el nivel de amputación y el tipo de prótesis, ya que no demanda el mismo aprendizaje una amputación por debajo de la rodilla que una por encima de ella.

Detrás de cada entrega hay, así, un proceso que combina muchos pasos previos y posteriores que demanda trabajo profesional, pero también del paciente y la posibilidad de recuperar progresivamente la confianza para volver a desenvolverse en la vida diaria.