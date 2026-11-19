La Selección perdió 2-0 en su estreno en Qatar. Después de un primer tiempo en el que generó varias situaciones, el equipo de Diego Placente sufrió dos goles en el complemento y terminó con diez jugadores por la expulsión de Benjamín Vallejo

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:40hs.

La Selección Argentina Sub 17 tuvo un comienzo adverso en el Mundial de Qatar. Este jueves, el conjunto dirigido por Diego Placente perdió 2-0 frente a Australia, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C, y ahora buscará recuperarse el domingo cuando se enfrente a Mozambique.

El equipo albiceleste mostró una buena intención ofensiva durante la primera mitad y contó con oportunidades para ponerse en ventaja. Tobías Goytía exigió en dos ocasiones al arquero Charlie Wilson-Papps, mientras que Giovanni Baroni también estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desde afuera del área. Sin embargo, Argentina no consiguió capitalizar sus llegadas y se fue al descanso con el resultado igualado.

Australia, por su parte, apostó a los ataques rápidos y encontró su oportunidad en el segundo tiempo. A los 15 minutos del complemento, Akol Akon avanzó por la derecha y envió un centro que se desvió en Álvaro Güich, quien terminó convirtiendo en contra de su propio arco.

El golpe obligó a Argentina a buscar el empate, pero el conjunto oceánico volvió a aprovechar los espacios. Akon apareció nuevamente, quedó mano a mano con el arquero Valentín Reigia y definió para establecer el 2-0. La jugada fue revisada por el VAR, luego de que inicialmente se sancionara posición adelantada, y finalmente el tanto fue convalidado.

En los minutos finales, la situación se complicó todavía más para el equipo de Placente, que sufrió la expulsión de Benjamín Vallejo y terminó el encuentro con diez futbolistas.

El camino hacia la clasificación

Con este resultado, Argentina quedó sin puntos en el inicio de su participación en el Grupo C, que comparte con Australia, Mozambique y Dinamarca. La próxima presentación será el domingo 22, desde las 12.30, frente al seleccionado africano, mientras que el miércoles 25 cerrará la fase inicial ante Dinamarca, en el mismo horario.

El certamen reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que todavía hay margen para recuperarse y seguir en carrera.

La Albiceleste tendrá dos oportunidades para sumar y acomodarse en la tabla. Una victoria ante Mozambique será importante para llegar con mejores perspectivas al último compromiso de la fase de grupos.