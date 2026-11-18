El chaqueño Lucio Szymanski en la Minicross C, quien se impuso en las siete fechas disputadas y con los puntos alcanzados ya es el campeón anticipado.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 21:00hs.

La 7° fecha del Campeonato de Motocross del Nordeste Argentino se disputó el domingo en el circuito MX de Apóstoles, ubicado en el predio del Autoclub Apóstoles.

Con un intenso calor se disputaron las distintas mangas que dejaron como primer campeón de la temporada es el chaqueño Lucio Szymanski en la Minicross C, quien se impuso en las siete fechas disputadas y con los puntos alcanzados ya es el campeón anticipado. El pequeño piloto de Resistencia deberá estar presente en la última fecha para la consagración.

El circuito estuvo muy bien presentado gracias al trabajo del Autoclub Apóstoles y la Municipalidad de Apóstoles.

El resto de los ganadores de la nueva etapa de la Copa Velona fueron: Fernando Medina (Master A), Orlando Bien (Máster B), Mateo Ruiz (MX Junior), Benjamín Kornuta (Minicross), Nicolás De La Cruz (Minicross B), Juan Cruz Gonseski (MX1 Open Class), Nicolás Zacharski (MX2), Ezequiel Bolognine (MX3), Benjamín Kornuta (Quads Mini).

Mientras que los ganadores de los Holeshot (piloto que llega primero a la primera curva) fueron: Lucio Szymanski (Minicross C), Lionel Tarnoski (Minicross B), Nicolás Zacharski (MX2), Orlando Bien (Máster B), Gustavo Ríos (Máster A), Matheo Ruiz (Junior), Tulio Umfier (Minicross A), Ezequiel Bolognine (MX3), Lautaro De Olivera (Quad Mini) y Juan Cruz Gonseski (MX1 Open).

El Gran Premio Coronación, la 8va y última fecha del calendario, se disputará en el circuito MX de 25 de Mayo el 12 y 13 de diciembre. Luego de las competencias se procederá a la coronación de campeones de la Copa Velona, indicaron desde Zacha Producciones.

RESULTADOS 7° FECHA

Master A

1. 219) Fernando Medina

2. 55) Gustavo Ríos

3. 25) Julio Tuzinkievic

Máster B

1. 17) Orlando Bien

MX Junior

1. 62) Mateo Ruiz

2. 23) Benjamín Kornuta

3. 65) Tulio Umfier

Minicross

1. 23) Benjamín Kornuta

2. 93) Lionel Tarnowski

3. 65) Tulio Umfier

Minicross B

1. 511) Nicolás De La Cruz

2. 93) Lionel Tarnowski

3. 65) Amanda Umfier

Minicross C

1. 40) Lucio Szymanski

2. 22) Mirko Gregorchuk

3. 9) Ian Dos Santos

MX1 Open Class

1. 604) Juan Cruz Gonseski

2. 5) Nicolás Zacharski

3. 96) Valentino Mohr

MX2

1. 5) Nicolás Zacharski

2. 96) Valentino Mohr

3. 55) Gustavo Ríos

MX3

1. 94) Ezequiel Bolognine

2. 329) Juan Pablo Comby

3. 27) Mariano Cardozo

Quads Mini

1. 23) Benjamín Kornuta

2. 11) Ignacio Villalba

3. 32) Victoria Kornuta