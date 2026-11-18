Jardín América se prepara para vivir un nuevo clásico por la Liga de Puerto Rico
En la cancha del Verde, el Club Timbó de Jardín América recibirá al Club Jardín América en un encuentro que podría ser el último clásico del año entre ambos equipos. El conjunto local llega tras vencer como visitante a Atlético Hipólito Yrigoyen el último domingo y suma tres puntos en la Zona Sur.
Por su parte, el Lobo había comenzado el certamen con una victoria por 2 a 1 frente a Yrigoyen, en condición de local. Sin embargo, el equipo visitante presentó un reclamo por la supuesta mala inclusión de un jugador. El Tribunal de Disciplina analizó el caso y luego del descargo presentado por el conjunto jardinense, resolvió otorgarle los puntos a Yrigoyen.
Con esta resolución, Timbó e Hipólito Yrigoyen quedaron con tres unidades cada uno, mientras que el Club Jardín América perdió los puntos que había conseguido en la primera fecha y se encuentra sin unidades. Por eso, deberá buscar una victoria ante su clásico rival para mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.
La Copa de la Liga está dividida en tres zonas; Norte, Centro y Sur. Los primeros de cada grupo y el mejor segundo de la clasificación general accederán a las semifinales. Una vez disputados los encuentros de este fin de semana largo, quedarán definidos los cuatro equipos que continuarán en carrera. Tanto las semifinales como la final se jugarán a partido único; esta última tendrá como escenario una cancha neutral.
Programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga
Zona Norte
Club Fátima de Puerto Rico vs. Mandiyú de Garuhapé, lunes 23 de noviembre, a las 17.
Libre: Belgrano de El Alcázar.
Zona Centro
Atlético León de Puerto Leoni vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 22 de noviembre, a las 17.
Libre: Atlético Montoya de Ruiz de Montoya.
Zona Sur
Club Timbó de Jardín América vs. Club Jardín América, domingo 22 de noviembre, a las 19.
Libre: Atlético Hipólito Yrigoyen.