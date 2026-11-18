La Copa de la Liga, organizada por la Liga Regional de Puerto Rico, disputará este fin de semana largo la última fecha de la fase de grupos, en la que quedarán definidos los equipos semifinalistas. La jornada tendrá como atractivo especial el clásico jardinense

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:14hs.

En la cancha del Verde, el Club Timbó de Jardín América recibirá al Club Jardín América en un encuentro que podría ser el último clásico del año entre ambos equipos. El conjunto local llega tras vencer como visitante a Atlético Hipólito Yrigoyen el último domingo y suma tres puntos en la Zona Sur.

Por su parte, el Lobo había comenzado el certamen con una victoria por 2 a 1 frente a Yrigoyen, en condición de local. Sin embargo, el equipo visitante presentó un reclamo por la supuesta mala inclusión de un jugador. El Tribunal de Disciplina analizó el caso y luego del descargo presentado por el conjunto jardinense, resolvió otorgarle los puntos a Yrigoyen.

Con esta resolución, Timbó e Hipólito Yrigoyen quedaron con tres unidades cada uno, mientras que el Club Jardín América perdió los puntos que había conseguido en la primera fecha y se encuentra sin unidades. Por eso, deberá buscar una victoria ante su clásico rival para mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

La Copa de la Liga está dividida en tres zonas; Norte, Centro y Sur. Los primeros de cada grupo y el mejor segundo de la clasificación general accederán a las semifinales. Una vez disputados los encuentros de este fin de semana largo, quedarán definidos los cuatro equipos que continuarán en carrera. Tanto las semifinales como la final se jugarán a partido único; esta última tendrá como escenario una cancha neutral.

Programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga

Zona Norte

Club Fátima de Puerto Rico vs. Mandiyú de Garuhapé, lunes 23 de noviembre, a las 17.

Libre: Belgrano de El Alcázar.

Zona Centro

Atlético León de Puerto Leoni vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 22 de noviembre, a las 17.

Libre: Atlético Montoya de Ruiz de Montoya.

Zona Sur