El defensor Marcos Senesi, quien llegó a la final de la Copa del Mundo 2026, realizó una donación clave para que el equipo que cuenta en sus filas con el misionero Martín Antúnez pueda defender el título que logró en 2023.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:43hs.

Una donación clave hizo posible que la selección argentina de fútbol de talla baja pueda viajar al Mundial de Marruecos, donde el equipo defenderá el título conseguido en 2023. ¿Quién fue el benefactor? Marcos Senesi, zaguero que fue parte de la delegación de Argentina en el subcampeonato logrado en la Copa del Mundo 2026. El plantel de Pulga y Pelusa (tal el apodo del equipo) le dedicó un video de agradecimiento y lo destacó como parte fundamental de un sueño que, de otra manera, corría riesgo de quedar trunco.

El defensor del Tottenham volvió a trascender los límites de lo estrictamente deportivo. Con su aporte económico, el zaguero de 29 años permitió que el seleccionado nacional de talla baja completara el financiamiento necesario para hacer el viaje al continente africano y competir por una nueva corona mundial. Entre los que también colaboraron con la difusión del caso figuró el periodista Gastón Edul, cuyo rol fue reconocido expresamente por los propios jugadores.

La respuesta del plantel no tardó en llegar. A través de las redes sociales, los integrantes del equipo compartieron un video en el que agradecieron públicamente la ayuda del futbolista: “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron desde el seleccionado.

Hay una historia ganadora detrás

Argentina llega al torneo con una trayectoria que incluye tres títulos internacionales consecutivos en apenas dos años. En mayo de 2022, el seleccionado se consagró campeón de la Copa América disputada en Lima, Perú, tras golear 5-0 a Paraguay en la final.

Apenas cinco meses después, en octubre de ese mismo año, sumó la Eurocopa de fútbol de talla baja, disputada en Murcia, España, donde el equipo completó el certamen de manera invicta. La consagración mundial llegó en 2023, en Buenos Aires, para cerrar una etapa histórica que el plantel ahora buscará prolongar en territorio africano.

Desde el grupo dejaron en claro que la misión en Marruecos excede lo meramente deportivo: “Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”.

El misionero Martín Antúnez forma parte del seleccionado argentino y es una de las grandes piezas de recambio.