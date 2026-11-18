Los nadadores obereños tuvieron una gran jornada en el tercer torneo regional. José Vázquez, integrante de la Selección argentina juvenil, encabezó los resultados con tres primeros puestos y una segunda ubicación.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

La natación de Oberá volvió a tener una destacada participación regional. Una delegación de diez representantes del Centro de Educación Física (CEF) 6 compitió el pasado 14 de noviembre en el tercer torneo de natación de Formosa y regresó con una importante cosecha de medallas, con actuaciones sobresalientes en distintas categorías y especialidades.

Uno de los principales protagonistas fue José Vázquez, de 16 años, quien atraviesa una temporada de crecimiento deportivo y ya forma parte de la Selección argentina juvenil. En esta oportunidad, consiguió tres primeros puestos y un segundo lugar, con victorias en los 50 metros libre, los 100 metros espalda y los 100 metros pecho, además del subcampeonato en los 200 metros libre.

Su presente le otorga un valor especial a estos resultados. Vázquez es el primer nadador federado formado íntegramente en Oberá que consiguió llegar al seleccionado nacional sin tener que trasladarse a otra ciudad para desarrollar su carrera. Entrenado por Carolina Szewald en el CEF 6, construyó su camino a partir de un trabajo sostenido que le permitió alcanzar competencias nacionales e internacionales.

Durante este año obtuvo dos títulos en el Campeonato de la República y fue subcampeón en los 100 metros espalda. Posteriormente, fue convocado para representar al país en el Trofeo Chico Piscina, disputado en octubre en Brasil, donde consiguió la medalla de bronce en los 100 metros mariposa.

Más obereños en el podio

Otro de los destacados en Formosa fue Luciano Borgogno, quien consiguió dos medallas doradas y dos de bronce. Se impuso en los 50 metros libre y los 100 metros espalda, mientras que terminó tercero en los 200 metros libre y los 100 metros pecho.

La cosecha también incluyó una actuación sobresaliente de Sofía Belén González, quien ganó las cuatro pruebas que disputó en la categoría Menores 2: 100 metros libre, 50 metros mariposa, 100 metros espalda y 50 metros pecho.

En tanto, Siomara Buchhorn consiguió cuatro segundos puestos en Preinfantiles A, con podios en 50 metros libre, mariposa, espalda y pecho.

Mikaela Adaki también tuvo una destacada participación. La representante de Cadetes 1 Federados obtuvo el primer puesto en los 100 metros pecho y cuatro segundos lugares en 200 metros libre, 50 metros libre y 100 metros espalda, además de registrar una marca en una toma de tiempo.

Por su parte, Alma Quetglas sumó cuatro podios en Infantiles 2. Se quedó con el primer lugar en 50 metros mariposa y 100 metros espalda, fue segunda en 50 metros pecho y tercera en 100 metros libre. También participó en los 400 metros libre.

Una experiencia para seguir creciendo

Más allá de las medallas, la participación en Formosa representó una nueva oportunidad para los nadadores del CEF 6 de medir su preparación frente a deportistas de otros puntos de la región, buscar mejores marcas y sumar experiencia competitiva.

La calidad del escenario también fue uno de los aspectos valorados por la delegación. El natatorio formoseño ofrece condiciones destacadas para el desarrollo de competencias de este nivel y permite a los deportistas entrenar y competir en un entorno adecuado para seguir evolucionando.

Para el equipo obereño, estos encuentros forman parte de un proceso de crecimiento que combina formación, entrenamiento y participación en torneos de mayor exigencia. Los resultados obtenidos en Formosa vuelven a poner en evidencia el trabajo que se desarrolla en el CEF 6 y la proyección de sus nadadores dentro de la natación regional y nacional.