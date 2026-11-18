El exdefensor tuvo su último partido como ayudante de campo durante la goleada 7-0 ante Costa Rica. Después del encuentro, compartió un emotivo mensaje con los futbolistas y el cuerpo técnico, al que definió como su segunda familia.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 8:30hs.

Walter Samuel cerró una etapa de varios años en la Selección argentina con una emotiva despedida luego de la victoria por 7-0 frente a Costa Rica. El exdefensor, que desde 2018 se desempeñó como principal ayudante de campo de Lionel Scaloni, decidió dar un paso al costado para iniciar un nuevo desafío profesional como entrenador principal.

Visiblemente emocionado, Samuel agradeció la oportunidad de haber formado parte del cuerpo técnico y destacó el acompañamiento recibido durante su trayectoria en la Albiceleste.

“Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo (Scaloni) por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”, expresó en un video difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El momento estuvo acompañado por el reconocimiento de los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico, quienes le dedicaron un cántico especial con su nombre. Además, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le entregó dos camisetas como obsequio, una con el número 13 y otra con el 6, ambas con su apellido.

Un referente en el ciclo de Scaloni

Desde su incorporación al cuerpo técnico en 2018, Samuel se convirtió en una pieza importante del equipo de trabajo de Scaloni. De perfil bajo frente a los medios, tuvo participación en la planificación defensiva, el trabajo de pelota parada y el acompañamiento cotidiano del plantel.

Durante su etapa en la Selección argentina fue parte de un ciclo histórico, en el que el equipo consiguió cuatro títulos importantes, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su salida responde a la decisión de buscar una oportunidad como director técnico principal. Entre las posibilidades que trascendieron aparecen Racing, el Basilea de Suiza, club en el que se retiró como futbolista, y una eventual incorporación al cuerpo técnico del Inter.

De esta manera, el partido ante Costa Rica marcó el cierre de una etapa para uno de los colaboradores más cercanos de Scaloni, que se despidió después de formar parte de los años más exitosos de la Selección argentina.