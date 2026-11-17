Con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, más un tanto de Alexis Mac Allister, la Albiceleste cerró el 2026 con una contundente victoria en Córdoba. Además, Mariano Troilo y Aaron Anselmino tuvieron su debut con la camiseta nacional

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:23hs.

La Selección argentina cerró el año con una actuación contundente y una goleada por 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En una noche con un gran marco de público y sin Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni mostró todo su poder ofensivo y tuvo a Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono como protagonistas, con dos tantos cada uno. Alexis Mac Allister completó la cuenta.

La Albiceleste abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, cuando Nico Paz recibió una pelota tras una combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, y definió de zurda contra el segundo palo.

A los 34', Julián amplió la diferencia luego de una buena proyección de Giay y un centro atrás. Cuatro minutos más tarde, el enganche del Como volvió a lucirse con una gran acción individual, dejó atrás a dos rivales y sacó un derechazo desde afuera del área que se metió en el ángulo. Antes del descanso, a los 42', Álvarez aprovechó una asistencia de Gianluca Prestianni y estableció el 4-0.

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y rápidamente encontró el quinto. A los seis minutos, Franco Mastantuono recibió una pelota en profundidad de Máximo Perrone y definió de primera para sumar su primer tanto de la noche.

El futbolista de la Fiorentina volvió a aparecer sobre el cierre: a los 32 minutos, Alexis Mac Allister aprovechó una recuperación en campo rival, superó a dos defensores y definió entre las piernas del arquero para el 6-0. Finalmente, a los 42', Mastantuono recibió de Giuliano Simeone, se acomodó para su zurda y marcó el séptimo para sellar la goleada.

Más allá del resultado, la noche también dejó dos estrenos con la camiseta argentina. Los defensores Mariano Troilo y Aaron Anselmino tuvieron sus primeros minutos oficiales en la Selección mayor, en un encuentro que le permitió a Scaloni probar alternativas y cerrar el calendario internacional con buenas sensaciones.

El triunfo llegó después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera y puso fin a la actividad de la Albiceleste en 2026. De esta manera, el seleccionado nacional cerró un año de 17 partidos, con 14 triunfos, dos empates resueltos a su favor en el alargue ante Cabo Verde y Suiza, un empate restante y una derrota frente al conjunto uruguayo.