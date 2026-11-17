Dos gimnastas misioneras se volvieron con medallas de Brasil

Se trata de Abril Leguizamón y Samara Fernández, quienes marcaron el camino en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2026 y abrocharon oro y bronce, respectivamente.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:42hs.

Fernández obtuvo la medalla de bronce en la categoría Grupo Youth después de una enorme performance.

Abril Leguizamón y Samara Fernández, integrantes de la selección argentina de gimnasia aeróbica, lograron importantes resultados en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2026, disputado en Aracaju, Brasil. Leguizamón fue oro en la categoría Grupo, nivel Élite Senior, alcanzando uno de los máximos reconocimientos de la competencia continental. Fernández, en tanto, obtuvo la medalla de bronce en la categoría Grupo Youth, logrando un importante reconocimiento internacional. Ambas deportistas integran la selección argentina y representan a la Federación Misionera de Gimnasia (FEMIG) y a la Asociación Civil Club Social y Deportivo RG, de la ciudad de Posadas. Estos resultados reflejan años de entrenamiento, compromiso, disciplina y sacrificio, además del trabajo que se viene desarrollando para impulsar el crecimiento de la gimnasia aeróbica en nuestra provincia.

Compartí esta nota: