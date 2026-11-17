El joven viajará a Punta del Este, Uruguay, para participar de los II Juegos Mundiales, donde tendrá la oportunidad de medirse con competidores de diferentes países.

martes 17 de noviembre de 2026 | 16:28hs.

Alejo es cinturón negro I Dan. Foto: Carina Martínez

A sus 17 años, Alejo Ragotín está a punto de cumplir uno de los sueños por los que trabaja desde hace tiempo. El joven de San Pedro viajará a Punta del Este, Uruguay, para participar de los II Juegos Mundiales de Taekwon-Do ITF, donde tendrá la oportunidad de medirse con competidores de diferentes países. Uno de los tres deportistas misioneros que integrarán la delegación argentina, un logro que refleja no solamente sus condiciones deportivas, sino la perseverancia necesaria para llegar a una competencia de semejante nivel desde el interior de la provincia.

Alejo es cinturón negro I Dan, pertenece a la escuela Do Hwa Rang y entrena bajo la instrucción de Juan Pablo Carripilón. Competirá en lucha, en la categoría juvenil hasta 70 kilogramos, y en formas de Primer Dan. Su preparación está enfocada en alcanzar el mejor rendimiento posible, con la ilusión de conseguir un lugar en el podio y representar de la mejor manera a San Pedro y a la Argentina.

En uno de sus entrenamientos realizó una pausa para contar a El Territorio la antesala de la competencia. “Me estoy preparando como se prepararía cualquier chico para cumplir su sueño. Quiero representar no solo a San Pedro, sino también a Misiones y al país. Estoy tratando de llegar de la mejor manera posible para dar todo lo que tengo”, indicó Alejo.

Llegar a una instancia internacional no depende únicamente de las horas de entrenamiento. Para un deportista que vive en una localidad alejada de los principales centros de competencia y capacitación, cada oportunidad implica organizar viajes, afrontar gastos y disponer de tiempo que muchas veces debe restarse a otras actividades.

Alejo conoce bien esa realidad y reconoce que el acompañamiento de sus padres ha sido fundamental para sostener su crecimiento deportivo. “Lo del interior es complicado, porque nos queda todo muy lejos. Tengo la oportunidad de que mis viejos me acompañan, de que mis padres siempre están y me apoyan en mi carrera deportiva. Puedo viajar a capacitarme a Buenos Aires y también participar en varios torneos”, contó.

Sus palabras reflejan una realidad compartida por muchos jóvenes deportistas de localidades como San Pedro, donde el talento y las ganas de superarse deben ir acompañados de un importante esfuerzo familiar para acceder a experiencias que permitan seguir creciendo.

Cada viaje representa mucho más que una competencia. Son kilómetros recorridos, jornadas dedicadas a la preparación y decisiones familiares que hacen posible que Alejo continúe detrás de sus objetivos.

En ese camino también destaca la formación que recibe en su propia localidad. Su instructor, Juan Pablo Carripilón, cuenta con experiencia internacional y obtuvo el tercer puesto en un campeonato mundial disputado en Barcelona. “El entrenamiento que tenemos acá con Juampy es de otro nivel. Él salió tercero en un mundial, así que el nivel de acá ya es muy bueno. Pero uno siempre quiere reforzar, mejorar y buscar alternativas para crecer”, señaló.

El sacrificio forma parte de crecer como deportista

Para Carripilón, acompañar a Alejo en esta etapa representa una satisfacción especial. Como instructor, conoce las exigencias de la preparación deportiva, pero también observa el compromiso personal y familiar que existe detrás de cada logro. “Para nosotros es algo muy importante, porque no todos los días un deportista de nuestra localidad tiene la oportunidad de participar en un evento de esta magnitud, donde estarán presentes competidores de diferentes países”, manifestó.

El instructor destacó que el joven viene preparándose con dedicación y sacrificio, en un proceso que exige mucho más que cumplir con una rutina de entrenamiento. “No es solamente entrenar. También hay un esfuerzo económico, tiempo, compromiso y muchas cosas que uno tiene que dejar de lado para perseguir un objetivo”, explicó.

En el caso de Alejo, esas renuncias forman parte de su vida cotidiana. Cumpleaños familiares, encuentros con amigos y actividades propias de la adolescencia muchas veces deben quedar en segundo plano ante un viaje, una capacitación o una jornada de preparación.

Carripilón considera que ese compromiso demuestra la madurez que el joven ha desarrollado a través del deporte, acompañado por sus padres, quienes también adaptan sus tiempos y posibilidades para ayudarlo a continuar. “A veces, desde el interior, cuesta mucho llegar a estas instancias. No siempre contamos con los recursos o el acompañamiento necesario, pero las ganas de salir adelante están” dijo.

En ese sentido, remarcó que el valor de esta experiencia no estará determinado únicamente por el resultado que consiga en Uruguay. “Más allá de conseguir una medalla o un resultado deportivo, lo importante es el camino que está recorriendo y todo el esfuerzo que hay detrás”, sostuvo.

Un mundial y otro gran desafío nacional

Los II Juegos Mundiales de Taekwon-Do ITF se realizarán del 26 al 29 de noviembre en Punta del Este, con la participación de representantes de diferentes países. Para Alejo será una oportunidad de medir su nivel competitivo y sumar experiencia en un escenario internacional.

Aunque reconoce que sueña con alcanzar el podio, también quiere disfrutar de la posibilidad de compartir con otros deportistas y conocer nuevas experiencias.

“Uno siempre quiere quedar en el podio, pero también quiero disfrutar del torneo, disfrutar de la competencia y conocer gente. Va a ir gente de distintos países, como España, Bolivia y Brasil. El objetivo es dar lo mejor de mí y dejar la bandera de Misiones en lo más alto”, afirmó.

Su calendario deportivo continuará el 12 de diciembre, cuando participe del Campeonato Nacional de Taekwon-Do ITF en Buenos Aires. Allí llegará como subcampeón nacional, después de haber obtenido el segundo puesto el año pasado, con la intención de mejorar su desempeño y luchar por el primer lugar de su categoría.

Ambas competencias representan nuevos desafíos en una trayectoria que Alejo construye paso a paso, sin perder de vista la importancia de la preparación y la constancia.

“La motivación dura poco, lo importante es la disciplina”

Más allá de sus aspiraciones deportivas, Alejo considera que el camino recorrido puede servir para incentivar a otros adolescentes a encontrar en el deporte una oportunidad de crecimiento personal.

Desde su experiencia, entiende que practicar una disciplina permite conocer lugares, compartir experiencias, establecer vínculos y desarrollar herramientas que acompañan a los jóvenes en diferentes momentos de la vida. “Hoy los jóvenes están en una situación que capaz es medio complicada, porque están terminando la secundaria y no tienen un objetivo para después. La salida del deporte es lo mejor. Uno hace un deporte y se le abren un montón de posibilidades, de viajar, conocer, participar y estar en un grupo”, expresó.

Su mensaje se apoya en una convicción que fue fortaleciendo con los años y que hoy aplica a cada entrenamiento y competencia. “La motivación no es lo importante, porque la motivación dura poco. Lo importante es la disciplina y la constancia. Si están en taekwondo o en cualquier otro deporte, les aconsejo que sigan y quieran llegar a la meta que se pusieron”, señaló.

A pocos días de viajar, Alejo continúa su preparación con la misma disciplina que lo llevó hasta esta instancia. Su participación en los Juegos Mundiales será una nueva oportunidad para demostrar lo aprendido, pero también para representar a tantos jóvenes del interior que encuentran en el deporte una manera de proyectar sus sueños más allá de las fronteras de su localidad.