Con el Auto Nº 16 construido por estudiantes y docentes, la Escuela Técnica de Santo Tomé se hizo presente en la competencia más importante de las escuelas técnicas correntinas.

martes 17 de noviembre de 2026 | 16:37hs.

La Costanera Sur, en Corrientes capital, se convirtió este lunes y martes en el escenario de Tecnicar 2026, la 5.ª edición de la competencia provincial de autos eléctricos diseñados y construidos por estudiantes y docentes de escuelas técnicas de Corrientes.

Fueron 22 escuelas técnicas de toda la provincia las que llegaron a la Capital con sus prototipos, entre ellas representantes de Goya, Esquina, Mercedes, Paso de los Libres y Capital, con un objetivo que va mucho más allá de ganar una carrera: promover la innovación, la movilidad sustentable, el trabajo en equipo y las prácticas profesionalizantes.

Primera jornada: reconocimiento y picadas

La primera jornada comenzó con la verificación técnica y el reconocimiento de pista, para garantizar que todos los vehículos cumplieran con el reglamento.

Después llegó el momento más esperado: las picadas nocturnas. Con cascos, arneses y el público a los costados del circuito, los autos eléctricos salieron a probar todo lo trabajado durante meses en talleres y aulas. Esos tiempos de clasificación son los que definen qué equipos avanzan a la final y cuál es la velocidad máxima que cada proyecto puede alcanzar.

La escena se repitió durante toda la noche: largadas de a dos, luces, banderas verdes y a cuadros, y equipos enteros alentando desde boxes improvisados a la vera de la Costanera.

Como lo resumió una de las autoridades presentes durante la jornada, detrás de cada auto hay “horas de trabajo, aprendizaje, pruebas e ideas convertidas en un proyecto concreto”, una oportunidad de “aprender haciendo”. Si bien la jornada lluviosa de este martes condicionó el segundo día de pruebas, el profesor Ferreira afirmó que no se pospondrá para otro día, sino que saldrán las carreras hoy sí o sí.

Santo Tomé con el auto Nº 16

La Escuela Técnica de Santo Tomé participó con el Auto Nº 16, uno de los protagonistas de la grilla de esta edición. Un “Teyú Yaguá” (leyenda que habla de un lagarto con cabeza de perro) está plasmado en el auto, además de la bandera de Santo Tomé.

El equipo santotomeño está integrado por Ezequiel Dos Santos, Antonio Acevedo, Luis Balbastro, Cintia Miño y Sofia Romero, viajó a cargo de los profesores José Luis Ferreyra, de Educación Tecnológicas y maestro de Enseñanza Práctica, y Mariana Balmaceda, de Lengua y Literatura.

Su presencia no es un dato menor: representa a una comunidad educativa del interior que viajó hasta la Capital para medirse de igual a igual con escuelas de toda la provincia, mostrando en pista el fruto del trabajo articulado entre estudiantes y docentes.

El Nº 16 fue parte de la caravana de vehículos que desfilaron y compitieron en la primera jornada, en un circuito urbano que reunió a más de 150 estudiantes de las 22 instituciones participantes. En la edición 2025 la Escuela Técnica se ubicó en el puesto número 9.

La definición

Este martes 17 continúa el desafío en la Costanera Sur, con más competencias y el cierre de la 5.ª edición. Además de la competencia en pista, hay otro trofeo en juego: el de mejor diseño, que se define por votación del público.

¿Cómo votar? Entrar a las redes oficiales del Ministerio de Educación de Corrientes, ingresar a la foto del auto que más te guste y dale “Me gusta”. El auto con más “likes” se lleva el trofeo al mejor diseño. El cierre de votación será hoy, martes 17 de noviembre, a las 20 h.

Una oportunidad para que Santo Tomé acompañe a su equipo también desde las redes, apoyando al Nº 16 en la recta final de Tecnicar 2026.

Participantes

De Corrientes Capital llegaron seis instituciones: la Escuela Técnica “Juana Manso”, la “Pedro Ferré”, la “Bernardino Rivadavia”, la “Fray Luis Beltrán”, la Escuela Técnica de la UOCRA y la Escuela Técnica de “Construcciones Portuarias y Vías Navegables”.

Del interior, participaron la Escuela Técnica “Ing. Roque Guillermo Carranza” de Ituzaingó, la “Dr. Juan Ramón Vidal” de Esquina, la “Gral. Joaquín de Madariaga” de Paso de los Libres, la “Pedro Ferré” de Monte Caseros, la “Arq. Francisco Pinaroli” y la “Valentín Virasoro” de Goya, la “Nuevo Milenio” de Gobernador Virasoro, la “Dr. Juan G. Pujol” de Saladas, la “Dr. Juan Esteban Martínez” de Bella Vista, la “Hijas de María” de Concepción, la “Remedios Escalada de San Martín” de San Roque, la “Alfredo C. Passera” de Mocoretá y la “Libertador Gral. Don José F. de San Martín” de Mercedes.

Completaron la nómina las escuelas técnicas de Itá Ibaté, Empedrado y Santo Tomé, cada una con el nombre homónimo a su respectiva localidad. En total, 22 escuelas, más de 150 estudiantes y un mismo escenario: la Costanera Sur