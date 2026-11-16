Se evalúa incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en el proyecto, aprovechando los recursos naturales y logrando un ahorro significativo.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 14:55hs.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Santo Tomé ingresó un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo Municipal evalúe incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en el proyecto del futuro sambódromo municipal de Santo Tomé.

La iniciativa apunta a aprovechar que la obra todavía está en desarrollo para pensar desde ahora una infraestructura moderna, eficiente y ambientalmente responsable, y evitar que una instalación posterior implique mayores costos, modificaciones estructurales o nuevas intervenciones.

El proyecto se desarrolla por etapas, en el marco del convenio de cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de Santo Tomé. Actualmente se contemplan el movimiento y acondicionamiento del terreno y la construcción de una pista asfáltica, mientras que en etapas posteriores se prevé la incorporación de iluminación, tribunas y cerramiento perimetral.

La propuesta solicita evaluar dos grandes sistemas: Energía solar, con la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cubiertas de tribunas, edificios de servicios, estacionamientos cubiertos u otros sectores técnicamente adecuados, para abastecer total o parcialmente las necesidades energéticas del predio. También se plantea evaluar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, cuando resulte técnica y económicamente conveniente. El objetivo es reducir la demanda de energía de la red convencional, disminuir los costos operativos municipales y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, especialmente durante eventos multitudinarios como los carnavales.

Y agua de lluvia, con la instalación de un sistema de captación mediante canaletas, bajadas pluviales, filtros y cisternas de almacenamiento, con una red diferenciada de distribución de agua no potable destinada a la descarga de sanitarios, limpieza de espacios comunes, riego de espacios verdes y otros usos compatibles.

A esto se suma la incorporación de dispositivos de bajo consumo de agua, iluminación LED y sistemas de control eficiente del consumo energético.

El proyecto también solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si el proyecto ejecutivo actual ya contempla energías renovables y aprovechamiento de agua de lluvia, si se realizaron estudios de factibilidad técnica y económica, si los planos y diseños contemplan las condiciones estructurales y de orientación necesarias para futuros paneles solares, y si se estudiaron la superficie de captación, la capacidad de almacenamiento y los posibles usos del recurso recuperado.

Además, pide conocer el costo estimado de implementación de ambos sistemas, discriminando materiales, equipamiento, instalación y mantenimiento; si existen programas provinciales, nacionales o líneas de financiamiento aplicables; y si es posible ejecutar las incorporaciones por etapas, priorizando las que puedan integrarse durante la construcción actual.

En caso de resultar técnicamente factible, se propone que las instalaciones de generación solar y captación de agua de lluvia se incorporen al proyecto ejecutivo y al cronograma de ejecución del Sambódromo, procurando su implementación desde las primeras etapas de infraestructura.

Según los autores, no se trata solo de una inversión en infraestructura, sino de una política pública de largo plazo: un Sambódromo sustentable permitiría reducir gastos de funcionamiento, mejorar la eficiencia de los servicios municipales y convertirse en un espacio demostrativo y educativo para la comunidad, promoviendo la concientización sobre el uso de energías renovables, el cuidado del agua y la protección del ambiente.

El proyecto fue presentado el jueves 12 de noviembre y pasó a Comisión de Obras y Servicios Públicos, Urbanismo e Higiene, Salud y Educación. No obstante, se acordó la conformación de una comisión in situ de concejales y funcionarios que recorrerán el predio del futuro sambódromo para supervisar la factibilidad del proyecto.