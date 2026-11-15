Ituzaingó: secuestraron 240 kilos de carne contaminada con tierra en una carnicería

Secuestraron 240 kilos de carne sin controles sanitarios en un minimercado de Ituzaingó, presuntamente proveniente de una faena clandestina, y retiraron dos caballos sueltos de la ruta nacional 12.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 22:40hs.

La Policía Rural de Ituzaingó realizaba controles en carnicerías cuando al inspeccionar el Minimercado San Jorge, ubicado en la esquina de calle 12 y Posadas, del barrio San Jorge de la ciudad, encontró 240 kilos de carne vacuna sin sellos sanitarios, con cortes irregulares, restos de pelos y pasto adheridos, características compatibles con una faena clandestina.

La médica veterinaria de la unidad, comisario Teresa Sánchez, determinó que la carne correspondía a dos animales bovinos y no era apta para el consumo ni la comercialización.

El propietario del Minimercado manifestó que la había comprado en la Isla Apipé mediante un acuerdo de palabra con una persona, pero no pudo presentar documentación que acreditara su procedencia.

Ante este panorama y por disposición de la fiscal subrogante Claudia Esquivel, se inició una causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y se ordenó la destrucción de la mercadería. Ahora, el comerciante será citado en el transcurso de esta semana a comparecer ante la Fiscalía.

Según indicaron desde la policia, “la carne que llega a la mesa de una familia debe tener un origen conocido y controles sanitarios porque la salud de la gente no se negocia”.

Caballos sueltos en la ruta nacional 12

Por otra parte, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó encontraron dos caballos de pelaje colorado que deambulaban por la banquina de la Ruta Nacional 12, representando un serio peligro para quienes circulaban por el lugar.

Los animales fueron retirados y puestos a resguardo para prevenir posibles accidentes. Posteriormente comenzaron las tareas para identificar a sus propietarios y labrar las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Provincial 3.615.

No es la primera vez que la Policia tiene que retirar de la via publica animales sueltos. En este caso, un caballo suelto en una ruta puede provocar una tragedia en segundos. Por eso, estos controles preventivos también forman parte del trabajo diario de la Policía Rural para cuidar la vida de quienes transitan por nuestras rutas.