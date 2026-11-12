El mate tendrá su primera reina nacional y Virasoro ya eligió a sus representantes

Las diez jóvenes seleccionadas competirán con postulantes de distintos puntos del país durante la celebración prevista para el 27 y 28 de noviembre.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:30hs.

Con más de 70 jóvenes inscriptas y 34 participantes en la instancia de preselección, Gobernador Virasoro ya tiene a sus diez representantes para competir por la primera corona de Reina Nacional del Mate y la Amistad. La elección se realizará el 27 y 28 de noviembre, durante la primera edición de la fiesta que busca convertir a la localidad correntina en un nuevo punto de encuentro de la cultura matera.

La convocatoria superó las expectativas de la organización y reflejó el interés que despertó esta primera edición. Después de una instancia de evaluación, el jurado definió a las diez jóvenes que representarán a Virasoro y que compartirán la elección con postulantes provenientes de distintos puntos del país.

La competencia tendrá así una característica federal, con representantes de diferentes localidades que llegarán para participar de una celebración dedicada a una de las costumbres más arraigadas de la identidad argentina.

Diez jóvenes rumbo a la primera corona

La preselección fue una de las primeras actividades que anticipan el clima de fiesta en Virasoro. Las 34 participantes que llegaron a esta instancia formaron parte de una jornada en la que se evaluaron distintos aspectos para definir a las diez candidatas.

Desde la organización destacaron el entusiasmo y el compromiso de todas las jóvenes que se sumaron a la convocatoria, además de agradecer la tarea del jurado y el acompañamiento de Daniela Gonzalvez Da Silva, actual Reina Provincial del Mate y la Amistad.

Dos días para celebrar el mate y la amistad

La primera Fiesta Nacional del Mate y la Amistad se desarrollará el 27 y 28 de noviembre y tendrá como protagonistas a la cultura matera, la tradición y los encuentros que se construyen alrededor de esta costumbre.

La programación incluirá la elección de la primera soberana nacional y convocará a delegaciones, artistas, emprendedores, productores yerbateros y familias de distintos lugares.

Con las diez representantes locales ya seleccionadas y la llegada de candidatas de otras provincias, Virasoro comienza a preparar una celebración que busca trascender las fronteras correntinas y darle un lugar nacional a una tradición que atraviesa generaciones.