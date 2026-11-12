Un yaguareté nacido en Itaipu cruza Brasil en nombre de la conservación

Jataí partió de Foz do Iguazú, en el sur, rumbo a Tocantins, en la región norte, con la misión de contribuir al fortalecimiento genético de la especie.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 7:11hs.

Jataí con la misión de conservar su especie. //Foto: Norma Devechi.

El martes 10 fue un día de despedidas en el Refugio Biológico Bela Vista (RBV), gestionado por Itaipu Binacional en Foz do Iguazú (Paraná). La hembra yaguareté “Jataí”, nacida en el lugar, emprendió un viaje de 2.100 kilómetros rumbo a la Reserva Conservacionista Piracema, en Tocantins. Está a punto de cumplir cuatro años y es un ejemplar melánico -de pelaje oscuro- que pesa casi 90 kilos. El traslado se realiza por vía terrestre y se espera que dure dos días.

El traslado fue dispuesto por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo responsable de la gestión, protección y fiscalización de las unidades de conservación federales y de la fauna silvestre brasileña. El motivo está relacionado con la reproducción de esta especie amenazada y con la ampliación de su diversidad genética, lograda mediante estrategias que implican el manejo de poblaciones tanto en la naturaleza como en cautiverio.

En la reserva de Tocantins, Jataí, criada en el RBV, formará una nueva pareja reproductiva. "Allí se encontrará con otro animal, seleccionado especialmente por el ICMBio para formar una pareja. Jataí es muy especial para nosotros porque nació, junto con su hermana Arapuá, precisamente el Día Internacional del Jaguar (29 de noviembre). Esta especie es símbolo de la biodiversidad de Brasil", explicó Pedro Teles, veterinario de Itaipu.

Para quienes presenciaron el nacimiento y el desarrollo de Jataí, la despedida no es fácil. Sin embargo, la importante misión que cumplirá brinda consuelo. "Para nosotros es muy importante ver que aquella pequeña, que nació y creció aquí en el Refugio, parte para contribuir a la conservación de la especie en otros lugares. Si todo sale bien, Jataí tendrá muchas crías y ayudará a preservar este animal, tan importante para nuestro país y para el planeta", señaló Teles.

El traslado de Jataí representa también el encuentro de dos importantes regiones brasileñas en la conservación del yaguareté. Nacida en una zona de bosque atlántico, la hembra pasará a formar parte del grupo de animales de la Reserva Conservacionista Piracema, en el municipio de Almas (Tocantins), en un área de 5.000 hectáreas dedicada a preservar especies típicas del Cerrado.

Creada en 2016, la reserva es el primer centro de cría conservacionista legalizado en Tocantins y, actualmente, figura entre los principales centros de reproducción de yaguaretés del país. Además de esta especie, desarrolla programas orientados a conservar animales nativos del bioma, como el tapir, el oso hormiguero, el pecarí de collar y el puma.

Según el administrador de la reserva, Félix Scorsolini, la llegada de Jataí tiene una importancia estratégica para los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo en el lugar. “Ella formará parte de nuestro grupo de yaguaretés, que contribuyen a la conservación de la biodiversidad mediante la reproducción en cautiverio. Jataí es muy importante para nosotros por la genética que representa”, afirmó.