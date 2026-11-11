Paraguay denunció que Ueno Bank retuvo más de USD 516 millones del sistema previsional

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una denuncia penal contra los directivos de la entidad financiera, intervenida por problemas de solvencia, y también contra autoridades del Banco Central. Los fondos comprometidos corresponden a jubilaciones, pensiones y al sistema de salud.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 11:21hs.

El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción a los directivos de Ueno Bank, luego de que se detectara que el organismo tenía depositados más de 516 millones de dólares en la entidad financiera, intervenida la semana pasada por problemas de solvencia.

La presentación judicial fue realizada por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, quien precisó que el organismo mantiene fondos por un total de USD 516.379.399,69 distribuidos en distintas cuentas bancarias.

De ese monto, USD 358.719.147,86 corresponden a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y al fondo de contingencia. En tanto, los USD 157.660.251,82 restantes están distribuidos en tres cuentas operativas destinadas a financiar los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

La denuncia también alcanza a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), en medio de una crisis institucional y financiera que generó preocupación por el destino de los recursos públicos depositados en la entidad.

En ese contexto, el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció tras conocerse la intervención de Ueno Bank y se entregó a las autoridades el viernes pasado. Por su parte, la economista Liana Caballero, quien había asumido la presidencia interina del organismo, presentó este martes su dimisión ante el Senado.

Preocupación por los fondos públicos

La situación de Ueno Bank puso en riesgo la recuperación de aproximadamente USD 800 millones pertenecientes a distintas instituciones públicas, entre ellas cinco cajas de jubilaciones. El IPS aparece como uno de los organismos más afectados, debido a que administra el sistema de salud y los aportes previsionales de gran parte de los trabajadores paraguayos.

Frente a este escenario, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados será una prioridad de su gestión.

El mandatario también informó que ya se concretó el pago a 1.740.000 ahorristas, por un total de USD 330 millones provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos. Según indicó, esa cifra representa aproximadamente el 95% de los clientes alcanzados por la garantía estatal.

Alliana señaló que el monto restante sería abonado hasta este miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con los plazos establecidos por una ley aprobada recientemente por el Congreso.

Sin embargo, todavía no se precisó cómo se procederá con los clientes cuyos depósitos superen el límite establecido para los anticipos de devolución.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a unos USD 38.622 por persona física o jurídica. No obstante, la legislación aprobada la semana pasada estableció un anticipo máximo de 40 salarios mínimos, que representa entre USD 19.787 y USD 20.353.

La crisis adquiere mayor dimensión por la cantidad de usuarios de la entidad, que contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.