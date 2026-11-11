León XIV en la masiva misa en Luján: "muchos hermanos pueden estar viviendo calvario por falta de trabajo y pobreza”

El Papa subió al escenario vestido con un manto de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Calculan que hay más de dos millones y medio de personas en los alrededores de la Basílica.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:45hs.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llega a su fin. Después de la multitudinaria misa en Córdoba y la Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo, a la que asistieron más de 1 millón de personas, este miércoles el Pontífice visitará la cárcel de Devoto.

Más tarde, el Papa viajará a Luján, en la provincia de Buenos Aires, para despedirse del país con una multitudinaria misa en la Basílica, donde miles de fieles acampan desde hace varios días.

A las 13.30 León XIV participará de una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y partirá rumbo a Lima para finalizar su gira latinoamericana en Perú. La última misa del Papa León XIV en Argentina es musicalizada por el Coro Municipal de Cámara "Ernesto Storani", dirigido por Santiago Rosso.

Con un llamado a pedir la misericordia divina, el Papa dio inicio a la celebración frente a la Basílica de Luján, la última misa multitudinaria de su visita a la Argentina: "Reconozcamos con humildad nuestros pecados".

Durante la homilía en Luján, el papa León XIV afirmó que “muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario por falta de trabajo y pobreza”. Ante una multitud reunida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice puso el foco en la situación de quienes atraviesan dificultades económicas en el cierre de su visita a la Argentina.