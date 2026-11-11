¿Qué es la umbrela basilical que volverá a abrirse para recibir al Papa en Luján?

Según la información del Santuario de Luján, su última apertura durante una visita papal tuvo lugar en 1982, cuando san Juan Pablo II llegó a rezar ante la Virgen de Luján. A 44 años de aquel encuentro, este signo volverá a expresar la acogida al sucesor de Pedro.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 5:00hs.

Hou cuando el papa León XIV llegue a Luján, volverá a desplegarse la umbrela basilical, uno de los elementos que forman parte de la tradición y la simbología del Santuario.

Según la información del Santuario, su última apertura durante una visita papal tuvo lugar en 1982, cuando san Juan Pablo II llegó a rezar ante la Virgen de Luján. A 44 años de aquel encuentro, este signo volverá a expresar la acogida al sucesor de Pedro.

¿Qué es la umbrela basilical?

La umbrela, también conocida como umbraculum u ombrellino, es un dosel ceremonial con forma de sombrilla. Sus franjas alternan el rojo y el amarillo, colores tradicionalmente vinculados al papado.

Su origen está relacionado con los doseles que se utilizaban para resguardar al Pontífice durante sus desplazamientos y procesiones. Con el tiempo, se convirtió en una de las insignias históricas de las basílicas y en un signo de su especial vínculo con el Papa.

Junto con el tintinábulo, una pequeña campana montada sobre un soporte, forma parte de los símbolos que expresan esa relación con la Santa Sede.

¿Por qué permanece entreabierta?

Habitualmente, la umbrela se dispone entreabierta dentro de la basílica. Esa posición simboliza la disposición permanente a recibir al Santo Padre.

Su despliegue con motivo de una visita papal hace visible esa bienvenida. Así lo explica el rector del Santuario de Luján, el padre Lucas García: "La reapertura y despliegue de la umbrela simboliza la protección, la comunión directa y la acogida del Papa en el templo".

Un signo que une las visitas de Juan Pablo II y León XIV

En Luján, la apertura de la umbrela está ligada al recuerdo de la visita de san Juan Pablo II, el 11 de junio de 1982. Aquella jornada quedó en la memoria del Santuario por la oración compartida con el pueblo argentino en plena Guerra de Malvinas.

Con la llegada de León XIV, este elemento volverá a desplegarse como parte de la recepción al Santo Padre. Su presencia permitirá reconocer una tradición que expresa, a través de un gesto sencillo, la comunión de nuestra Iglesia con el Papa.

La casa de la Virgen se prepara así para recibirlo también con los signos que forman parte de su historia.