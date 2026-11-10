La vigilia de León XIV también se vive en Posadas con una pantalla gigante en la Costanera

Familias, jóvenes y fieles se reúnen en el cuarto tramo del paseo costero para seguir en vivo el encuentro del Papa con la juventud en Buenos Aires. La propuesta permite compartir desde Misiones una noche de oración, música y emoción.

martes 10 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

La visita del papa León XIV a la Argentina también se vive esta noche a orillas del Paraná. En el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, una pantalla gigante permite seguir en directo la vigilia que el Pontífice encabeza junto a miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La convocatoria reúne a fieles, familias y jóvenes que se acercaron para compartir a la distancia uno de los encuentros centrales de la agenda papal. Frente a la antigua estación de trenes, la transmisión en vivo, acompañada por sonido, transforma el paseo costero en un espacio de encuentro para vivir en comunidad una jornada especial para la Iglesia católica.

La actividad comenzó a las 20.15, con la transmisión de la vigilia que León XIV realiza después de su visita a Córdoba. El encuentro en Buenos Aires tiene como lema "¡Ánimo, levántate! Él te llama" y fue impulsado especialmente por el propio Papa, que quiso reservar un momento de su visita para escuchar a las nuevas generaciones y compartir un mensaje con ellas.

Una vigilia compartida desde Misiones

La iniciativa en Posadas es impulsada por el Obispado de Posadas, Misiones Online y el Ministerio de Cultura de Misiones. La propuesta busca que quienes no pudieron viajar hasta Buenos Aires puedan acompañar las actividades del Pontífice y participar de una experiencia colectiva desde la capital misionera.

La convocatoria estuvo dirigida especialmente a los jóvenes de parroquias, movimientos y comunidades religiosas, aunque también invitó a las familias y a toda la comunidad. El delegado episcopal para las comunicaciones del Obispado de Posadas, el sacerdote Leandro Kuchak, había convocado a participar y remarcado que el mensaje del Papa está destinado a todos los argentinos.

"El Papa viene a hablarnos a todos los argentinos. La gurisada y los jóvenes son los constructores del presente y del futuro", expresó al invitar a los misioneros a compartir la vigilia en la Costanera.

El mensaje de León XIV llega a la Costanera

Mientras en Palermo el Pontífice comparte una noche de música, testimonios y oración con los jóvenes, en Posadas los presentes pueden seguir cada momento a través de la pantalla gigante. La transmisión permite acompañar tanto su llegada como el desarrollo de una vigilia atravesada por historias personales, reflexiones y un mensaje de esperanza.

La actividad forma parte de un cronograma especial organizado durante la visita de León XIV al país. El lunes, cientos de vecinos ya se habían reunido en el mismo espacio para seguir la primera misa del Papa en la Argentina. Este martes, la convocatoria se renovó con la vigilia juvenil y continuará este miércoles 11 de noviembre, desde las 10, con la transmisión de la misa que el Santo Padre celebrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

De esta manera, la Costanera posadeña se convirtió en un punto de encuentro para compartir desde Misiones una visita histórica, con la fe como motivo de reunión y la posibilidad de sentirse parte de las celebraciones aun a cientos de kilómetros del lugar donde está el Papa.