"Todos en paz y muy felices", la emoción de Natalia en la vigilia con el Papa

La misionera participó del encuentro de jóvenes junto a peregrinos de Apóstoles y vivió con mucha alegría la llegada de León XIV. "Hay una energía", contó sobre el clima que se respiró durante la espera.

martes 10 de noviembre de 2026 | 21:47hs.

La emoción de estar cerca del papa León XIV, compartir la espera con miles de personas y sentir que la fe reunía a una multitud en un mismo lugar. Así vivió Natalia Ferreyra, oriunda de Leandro N. Alem y actualmente radicada en Jardín América, el encuentro de jóvenes que se realizó este martes por la noche en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Movilizada por su fe, Natalia viajó a Buenos Aires para participar de una jornada que esperaba con mucha ilusión. No era la primera vez que llegaba a la capital del país por una experiencia religiosa: meses atrás había participado de la peregrinación a la Basílica de Luján. Esta vez, el motivo era especial: encontrarse con el Papa y ser parte de una vigilia que convocó a miles de personas.

"Salimos desde Apóstoles junto a un grupo de peregrinos de la parroquia San Pedro y San Pablo. Estuvimos desde el mediodía esperando y con grandes expectativas para compartir un momento con los jóvenes", contó.

La espera fue larga, pero estuvo acompañada por la alegría de compartir ese momento con personas que llegaron desde distintos puntos del país. Entre cantos, oraciones y muestras de entusiasmo, el tiempo transcurrió con la expectativa puesta en la llegada de León XIV.

Una misma fe, una emoción compartida

La multitud que se reunió en Palermo la conmovió especialmente. Para Natalia, más allá de la cantidad de personas, lo que hizo diferente a la noche fue el clima de paz, alegría y espiritualidad que se vivió entre los presentes.

"Los chicos y no tan chicos que vinimos, todos en paz. Hay una energía y esperamos al Papa con una alegría, todos muy felices", expresó emocionada.

La experiencia le permitió compartir una misma celebración con jóvenes y familias de distintas edades, unidos por la fe y por el deseo de escuchar y estar cerca del Pontífice. En medio de una convocatoria multitudinaria, Natalia encontró en ese encuentro una emoción difícil de describir, pero que seguramente conservará como uno de los recuerdos más especiales de su camino de fe.

La visita de León XIV a la Argentina dejó postales de multitudes, encuentros y testimonios personales. Entre ellas, también historias como la de Natalia, que desde Misiones recorrió cientos de kilómetros para ser parte de una noche que tuvo un significado profundo: vivir la fe en comunidad y compartir, junto a miles de personas, una experiencia que trasciende la distancia.