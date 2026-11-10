"Su legado y pasión por la música vivirán para siempre", el mensaje de Los Palmeras
Tras conocerse la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras difundieron un comunicado oficial en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida y despidieron a quien consideraron una figura fundamental en la trayectoria del conjunto santafesino.
"Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", señalaron en el mensaje publicado en las redes sociales de la banda.
En el texto, el grupo también acompañó a los seres queridos del músico en este momento de dolor y realizó un pedido especial ante la repercusión que generó la noticia: solicitó respeto por la intimidad de la familia y prudencia en la difusión de información sobre lo ocurrido.
"Solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", expresaron.
Finalmente, Los Palmeras agradecieron las numerosas muestras de cariño y acompañamiento recibidas tras la partida de Camino, cuyo nombre quedó profundamente ligado a la historia de una de las bandas más representativas de la cumbia santafesina.
Ver esta publicación en Instagram