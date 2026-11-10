"Su legado y pasión por la música vivirán para siempre", el mensaje de Los Palmeras

El conjunto santafesino publicó una despedida para Marcos Camino y pidió preservar la intimidad de sus seres queridos.

martes 10 de noviembre de 2026 | 20:30hs.

Tras conocerse la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras difundieron un comunicado oficial en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida y despidieron a quien consideraron una figura fundamental en la trayectoria del conjunto santafesino.

"Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", señalaron en el mensaje publicado en las redes sociales de la banda.

En el texto, el grupo también acompañó a los seres queridos del músico en este momento de dolor y realizó un pedido especial ante la repercusión que generó la noticia: solicitó respeto por la intimidad de la familia y prudencia en la difusión de información sobre lo ocurrido.

"Solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", expresaron.

Finalmente, Los Palmeras agradecieron las numerosas muestras de cariño y acompañamiento recibidas tras la partida de Camino, cuyo nombre quedó profundamente ligado a la historia de una de las bandas más representativas de la cumbia santafesina.