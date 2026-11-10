Un joven de Oberá llevó un mensaje de esperanza al encuentro con el papa León XIV

Sergio Pacheco subió al escenario durante la vigilia juvenil y entregó una vela para el altar colectivo. "Representa la luz de Cristo para muchos jóvenes que viven hoy momentos de oscuridad", expresó.

martes 10 de noviembre de 2026 | 19:33hs.

Sergio Pacheco, de 32 años, fue protagonista de uno de los momentos especiales de la vigilia juvenil con el papa León XIV en Buenos Aires. El misionero subió al escenario para entregar una vela que pasó a formar parte del altar preparado por jóvenes de distintas regiones del país. "Esta vela representa la luz de Cristo para muchos jóvenes que viven hoy momentos de oscuridad", expresó.

Pacheco, oriundo de Oberá, integra junto a Oriana Campero, de 26 años y de Posadas, el grupo de 70 jóvenes de distintos puntos de Argentina que fueron convocados para compartir escenario con el Pontífice durante la Vigilia de la Juventud, en el Monumento a los Españoles.

La participación de Sergio tuvo un significado especial cuando llegó el momento de conformar el altar que acompañaría la presencia de León XIV. Junto a representantes de otras regiones, el obereño subió al escenario para entregar una vela que simbolizó a Misiones y llevó consigo un mensaje de fe y esperanza.

Un altar con símbolos de todo el país

El altar fue construido con elementos representativos de distintas regiones argentinas, aportados por los propios jóvenes. Cada objeto buscó expresar la identidad, la cultura y las experiencias de quienes llegaron desde diferentes puntos del territorio nacional.

Las redes de pesca representaron al Litoral; un racimo de uvas, a la región de Cuyo; una guitarra, al Nordeste argentino; las alpargatas, al Noroeste; y el mate, a Buenos Aires. Desde Misiones, Sergio llevó la vela, un símbolo de la luz de Cristo y de la esperanza frente a las dificultades que atraviesan muchos jóvenes.

También formó parte de este momento una joven venezolana, en representación de los migrantes que llegan a la Argentina desde distintos lugares del mundo.

La representación misionera junto a León XIV

La presencia de Sergio y Oriana en esta convocatoria había generado una gran expectativa en la delegación misionera. Ambos habían expresado su emoción por la posibilidad de estar cerca del Papa y representar a los jóvenes de la provincia en un encuentro que reúne historias y realidades de todo el país.

La vigilia contempla un espacio de diálogo entre León XIV y los jóvenes, con testimonios sobre distintas problemáticas que atraviesan a las nuevas generaciones, como las adicciones, la salud, la educación, el empleo, los vínculos afectivos, las redes sociales y las realidades de los barrios.

En ese escenario, la vela entregada por el obereño se convirtió en una expresión de la identidad misionera y en un mensaje que trascendió lo simbólico: llevar la luz de la fe y la esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

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