Concejales de Zona Centro y Alto Uruguay se reunieron con autoridades de Energía de Misiones

Estuvieron presentes representantes de las catorce localidades que integran el Foro de ediles. La mesa de trabajo incluyó temas como daños por El Niño y obras pendientes en el sector energético para las comunas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 15:12hs.

El Foro de Concejales de la zona Centro y el Alto Uruguay se reunió con el presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, aen el marco de la trigésima octava asamblea que se llevó adelante en la localidad de 25 de Mayo.

“La primera puerta a la que llama un vecino es la de la casa del concejal”,

expresó Barreto al explicar la importancia de un contacto estrecho y directo entre los funcionarios provinciales y los ediles para solucionar las demandas de sus

comunidades.

Además de los representantes de las catorce localidades que integran el Foro,

estuvieron presentes el anfitrión Omar Pedro Dwowin, alcalde de 25 de Mayo;

el Intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, y representantes de la Cooperativa

Alto Uruguay Limitada (Caul).

Parte de la mesa de trabajo se concentró en la particular atención de los daños

ocasionados por el fenómeno de El Niño que viene golpeando muy fuerte en la

zona. “Nos encontramos con el fenómeno de El Niño que demanda una inversión sin precedentes. Ya lo sabía y lo confirmé al ingresar: la empresa tiene un equipo humano de alta calidad y enorme compromiso personal” detalló el presidente de Energía de Misiones.

Planteos y realidad nacional

Además de la emergencia por las tormentas dañinas que padece la región, los ediles consultaron por situaciones de larga data que afectan a distintos barrios o loteos asentados en forma espontánea o sin autorización municipal. Al respecto, explicó la importancia de la planificación.

“En gobiernos nacionales anteriores el municipio contaba con herramientas como el Promeba (Programa de Mejoramiento Barrial) que contemplaba recursos para la regularización dominial, el ordenamiento y las obras de infraestructura, pero este modelo nacional actual dejó de lado totalmente la inversión en obras”, lamentó Barreto.

Tarifas y subsidios

En otro tramo de la mesa de trabajo, el presidente de la empresa eléctrica resaltó el rol de los concejales en la transmisión de información clave para los vecinos, tanto en relación con el acceso a subsidios energéticos para amortiguar las imparables subas nacionales de la electricidad, como respecto de las responsabilidades en el costo de la energía.

“Con firmeza, nuestro Gobernador consiguió que Nación contemple un reclamo histórico de la provincia. Desde la factura de noviembre aumenta el tope de consumo subsidiado en los meses de más calor, lo que implica un alivio bien concreto en materia energética” resaltó, y agregó que “es importante trabajar en conjunto con concejales, intendentes y cooperativas para que todos los vecinos estén alcanzados”.

También recordó que es el gobierno nacional, a través de Cammesa, quien pone el precio de la energía que luego las provincias trasladan a los usuarios. “El gobierno de Misiones y la empresa absorben gran parte de esos aumentos, por eso estamos en el medio de la tabla respecto de lo que pagan las familias en comparación con lo que pagan en otras provincias. No es cierto que Misiones tenga la energía más cara del país y es muy importante que los concejales lo sepan, porque el vecino a veces no tiene toda la información”, advirtió.

El Foro se encuentra integrado por 14 municipios de la Zona Centro y Alto Uruguay, representados en cada una de sus asambleas por 28 concejales, a razón de dos representantes por municipio. Esta conformación reúne a representantes de localidades como Florentino Ameghino, Campo Ramón, Campo Viera, Aristóbulo del Valle, Alba Posse, San Vicente, El Soberbio, 25 de Mayo, Campo Grande y Oberá, entre otras.