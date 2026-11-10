Con foco en el acompañamiento, Misiones arrancó la Semana Provincial del Prematuro

Pese a la baja general de la natalidad, la tasa de prematurez se mantiene estable y alcanza al 10% de los recién nacidos. Los casos van desde bebés de 24 semanas de gestación y 500 gramos hasta prematuros de 36 semanas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 15:22hs.

Con eje en el acompañamiento familiar, la complejidad de las terapias neonatales y los controles interdisciplinarios posteriores al alta, se presentó en la Sala de Situación de Casa de Gobierno el cronograma oficial de la Semana Provincial del Niño Nacido Prematuro. Las actividades se extenderán hasta el 17 de noviembre e incluirán debates técnicos, inauguraciones de infraestructura asistencial y jornadas comunitarias en Posadas y Oberá.

Misiones es la única jurisdicción del país que cuenta con un marco legal específico para establecer estas jornadas durante la segunda semana de noviembre. En este contexto, especialistas del Hospital Materno Neonatal advirtieron que, pese al descenso de la natalidad general, la tasa de prematurez se mantiene estable y representa alrededor del 10% de los nacimientos, con diferentes niveles de complejidad y requerimientos asistenciales.

El gerente asistencial del hospital, David Halac, explicó, “uno de cada diez bebés que nacen son prematuros de distintas edades gestacionales. Tenés el prematuro extremo, que son bebés de 24 semanas que tienen 500 gramos, hasta el prematuro límite, que está en 36 semanas, y todos tienen una problemática diferente y todos tienen una consecuencia diferente, un tratamiento diferente que requiere de altísima complejidad técnica y sobre todo profesional”.

El centro asistencial sostiene un modelo de maternidad segura y centrada en la familia, con acompañamiento permanente durante cada etapa del tratamiento. En ese contexto, Mónica Kostecki, jefa del Servicio de Neonatología, puso el acento en la continuidad de los controles después del alta hospitalaria y la intervención de distintas especialidades para acompañar el desarrollo de los niños.

“Es importante el seguimiento continuo de distintas áreas, fonoaudiológica, motora, o requerir alguna estimulación. Lo importante es que las familias entiendan que, como este niño nació antes, necesita un adecuado seguimiento y controles”, remarcó.

Actividades

En el marco de las actividades, el 18 de noviembre se realizará una instancia científica en el Salón Bicentenario de Oberá. Allí tendrá lugar la quinta Jornada de Enfermería Neonatal, bajo el lema “Enfermería Neonatal, Ciencia que Cuida, Cuidado que Transforma”, organizada junto al Hospital Samic de esa localidad.

La licenciada Susana Olivo Toñón, integrante del Servicio de Neonatología del Materno, explicó que el encuentro abordará diferentes aspectos vinculados con la atención de los recién nacidos prematuros. “Abordaremos distintos temas muy relevantes para el cuidado del prematuro y su familia, como las prácticas seguras en el cuidado, la participación de la familia en el cuidado de su bebé y también los cuidados integrales que se brindan a los recién nacidos internados en nuestra institución”, precisó.

En paralelo a las actividades sanitarias, la Fundación Pequeños Gigantes anunció la inauguración de una nueva sede operativa, con mayores comodidades para la atención, y la ampliación de sus prestaciones a niños con distintos diagnósticos de discapacidad.

Paula Schapovaloff, fundadora de la institución y subsecretaria de Primera Infancia, detalló las propuestas previstas para los próximos días. La primera será la apertura de un espacio amigable en el Hospital Materno Neonatal, destinado a pacientes, familiares y hermanos de los niños internados.

“Mañana es la apertura en el Materno Neonatal a partir de las 9, donde también vamos a estar inaugurando un espacio amigable para todos los pacientes que van y esperan y acompañan, o esos hermanitos que esperan para ver a sus hermanitos que están internados. El jueves vamos a estar en Oberá a partir de las 9.30 con la caminata por la prematurez”, indicó.

Además, adelantó que el viernes la fundación celebrará sus diez años de trabajo con la inauguración de su nueva sede, ubicada en Chacabuco y Lavalle, en Posadas. “Vamos a estar haciendo un pequeño ágape en nuestra nueva sede, una casa mucho más amplia, mucho más nueva, con más comodidades para seguir atendiendo y brindando la mejor calidad de atención a nuestros niños nacidos prematuros”, expresó.

En cuanto a la ampliación de las prestaciones, Schapovaloff señaló que la institución extenderá la atención a niños con diferentes tipos de discapacidad y diagnósticos. “Ampliamos la atención a niños con todo tipo de discapacidad, con todo tipo de diagnóstico, teniendo en cuenta también nuestro contexto nacional y la falta que hace la ayuda y el acompañamiento”, agregó.

El cronograma continuará el sábado con un festejo en el Parque de las Fiestas, que incluirá espectáculos musicales, actividades recreativas, maquillaje artístico y acrobacias. La propuesta será gratuita para las familias y contará también con una mesa saludable y helados para los niños.

Por último, el 17 de noviembre, como cierre de la Semana Provincial, la fundación participará en Buenos Aires de un conversatorio junto al Centro Internacional de Derechos Humanos, bajo los auspicios de la Unesco y con la participación de Unicef y otras entidades internacionales.

En ese marco, Schapovaloff destacó el alcance del trabajo de la organización, al señalar que la Fundación Pequeños Gigantes cuenta con un centro de contención y seguimiento de niños nacidos prematuros que acompaña sus trayectorias hasta la adolescencia y brinda atención sin costo para las familias.



